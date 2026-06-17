Egevasa recupera su sede original para acentuar el carácter público de la empresa de aguas de la Diputación

La Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa) recupera su sede original en la valenciana calle Santa Amalia para acentuar el carácter público de la empresa dependiente de la Diputación de Valencia que se encarga del ciclo integral del agua. El consejo de administración de la Egevasa presidido por la vicepresidenta Natàlia Enguix y el diputado delegado del ciclo del agua, Paco Comes, ha aprobado este miércoles la instalación de una sede única como centro de trabajo principal de la sociedad, que conllevará la agrupación progresiva del personal en dichas instalaciones.

La nueva sede, que pasará a ser el domicilio social de la compañía, se situará en un edificio propiedad de la sociedad, ubicado en la Calle Santa Amalia, 2. La presidenta de la Junta de Egevasa, Natàlia Enguix, explica que el cambio aprobado por el consejo “permitirá a la empresa adecuar su organización a un nuevo marco que la dirección considera conveniente por su contribución a la eficiencia y que, además, obedece al proceso de adaptación a las nuevas necesidades organizativas que marcamos desde la Diputación, con el objetivo de reforzar el carácter público de Egevasa y ofrecer un servicio de calidad a municipios y mancomunidades, en un bien tan básico para las personas como el agua y la depuración”.

La decisión abre una nueva etapa en la empresa de aguas de la Diputación, después de que Egevasa haya completado casi la totalidad de los trabajos de reconstrucción tras la dana. “Nuestros técnicos y operarios han reparado ya 69 depuradoras de las 72 que sufrieron daños en la riada”, señala el presidente del Consejo, Paco Comes, quien ha recordado que la sociedad encargada de la gestión del ciclo integral del agua en numerosos municipios de la provincia “asistió también a más de 90 localidades afectadas, tuvieran o no el servicio con Egevasa, gracias a su solvencia técnica y capacidad de respuesta”.

Retos del futuro

Enguix y Comes coinciden en “el extraordinario papel” que desempeña Egevasa tanto en el abastecimiento hídrico en la provincia como en materia de depuración, donde el acuerdo firmado con la Generalitat a través de la EPSAR permitió dar “una respuesta inmediata a las necesidades sobrevenidas de la dana, en una situación muy delicada”. No obstante, “el contexto actual aconseja llevar a cabo una nueva organización que refuerce la estructura de la sociedad para asumir con solvencia los retos de futuro”, apunta el diputado, mientras la vicepresidenta insiste en que esa reorganización “incidirá en el carácter público del servicio que prestamos”.

El contexto del que hablan los responsables provinciales es un marco de actuación con mayor complejidad organizativa y exigencias regulatorias, que se suma al riesgo evidente de que puedan producirse nuevos episodios de fuertes lluvias que requieran la actuación inmediata de las instituciones y los efectivos de emergencias. En esta línea, Natàlia Enguix ha avanzado que Egevasa aprovechará estos cambios para “adaptarse a la evolución del marco normativo aplicable al ciclo integral de agua, que en los últimos años ha visto intensificadas sus obligaciones de planificación, control, reporte, calidad, sostenibilidad y cumplimiento técnico, y que rige ya para operadores públicos de la gestión del agua potable, el saneamiento y la depuración”.

La decisión del cambio de sede y la reagrupación del personal no es solo logística, sino que responde a un contexto regulatorio más exigente. Con la centralización del personal y las oficinas en un espacio unificado, “se favorecerán aspectos tan relevantes como la coordinación técnica y jurídica, la homogeneización de criterios, la trazabilidad de las decisiones, la interlocución con las administraciones públicas y organismos de cuenca o la adaptación a futuras obligaciones normativas”, explica el diputado Paco Comes.

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La medida aprobada por el consejo de administración de Egevasa se engloba dentro de un proceso de mejora continua del sector de gestión del agua, que se encamina hacia modelos más profesionalizados y sujetos a mayores controles ambientales, sanitarios, técnicos o económicos. De este modo, la sociedad saldrá reforzada para cumplir con los nuevos retos que conllevan las obligaciones derivadas del nuevo marco normativo europeo, estatal y sectorial. Además, desde la nueva sede, unificada e independiente, la firma optimizará su funcionamiento interno con un nuevo organigrama simplificado, con una mayor delimitación funcional de los socios.