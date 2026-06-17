Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950.

Dormir se ha convertido en una misión casi imposible desde hace más de una semana en gran parte de la Comunitat Valenciana, pero lo peor está a punto de llegar. El tiempo viene marcado por una asfixiante sucesión de noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 °C, que están ahogando a los valencianos antes incluso de la llegada oficial del verano. Y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días no mejora, ya que ha encendido todas las alertas ante un panorama meteorológico que promete ser histórico y extremadamente duro.

Se espera un golpe térmico sin precedentes para estas fechas. La Aemet ha avisado de que, tras continuar con temperaturas de verano hasta el viernes, el calor se intensificará a partir de este fin de semana, concretamente desde el sábado 20 de junio. No estamos ante una situación ordinaria de viento de poniente, sino ante una situación de gran estabilidad provocada por una dorsal anticiclónica que afectará a gran parte de Europa occidental, similar a lo que ocurrió a final de mayo, pero alimentada con masas de aire mucho más cálidas de las que nos sobrevolaron hace tres semanas.

Calor récord desde 1950

La gravedad del episodio radica en que es excesivamente pronto en el año para que se produzca un episodio cálido tan intenso. El año pasado ya se registró una ola de calor a final de junio, pero este año la previsión es todavía más preocupante: la temperatura media entre los días 22 y 26 de junio podría ser el récord de cada día correspondiente desde, al menos, el año 1950.

a temperatura media entre los días 22 y 26 de junio podría ser el récord de cada día correspondiente desde, al menos, el año 1950. / Aemet

A la preocupante intensidad de las temperaturas se le suma un factor crítico y alarmante: la gran persistencia de este episodio cálido, cuyas anomalías térmicas son muy significativas y se prolongarán, con los datos actuales, al menos hasta el último día del pronóstico, el viernes 26.

Aunque el cielo se mantendrá poco nuboso con intervalos de nubes altas y continuarán bufando brisas a partir del mediodía que suavizarán un poco las temperaturas en la costa, los termómetros registrarán valores muy altos. La peor parte se la llevará el interior del territorio valenciano, donde las brisas llegan más tardanas y recalentadas, disparando las máximas de forma extrema.

Los termómetros se disparan

El sábado 20 de junio comenzará el repunte con un ligero ascenso térmico. El cielo mostrará intervalos de nubes altas y se esperan vientos del nordeste en el litoral, moderados en Alicante y de flojos a moderados en el resto, mientras que en el interior predominará la componente este por la tarde con aumentos ocasionales de intensidad en la provincia de Valencia. En esta primera jornada del episodio, las capitales de provincia registrarán mínimas y máximas de 21 °C y 30 °C en València, 23 °C y 33 °C en Alicante, y 22 °C y 33 °C en Castellón.

El domingo 21 de junio la situación se agravará con nuevos ascensos térmicos en el interior de la mitad sur, donde se alcanzarán valores significativamente elevados, mientras el viento mantendrá una dinámica similar. Ese día, València repetirá los 21 °C de mínima y 30 °C de máxima, Alicante firmará 22 °C y 33 °C, y Castellón se situará entre los 23 °C y los 33 °C.

El verdadero pico de esta masa de aire abrasador impactará a partir del lunes 22 de junio, cuando la Comunitat Valenciana se convertirá en un auténtico horno. Ese lunes, los termómetros del interior estallarán con máximas de hasta 38 °C en Xàtiva, Alcoi y Requena, y de 37 °C en Segorbe. En las capitales, València subirá hasta los 22 °C de mínima y 32 °C de máxima, Alicante se moverá entre 24 °C y 32 °C, y Castellón registrará entre 23 °C y 33 °C.

La Aemet ha avisado de que el calor se intensificará a partir de este fin de semana. / Aemet

Temperaturas mínimas de 24 ºC

El martes 23 de junio el ambiente seguirá siendo insufrible e irrespirable, con máximas de 37 °C en Xàtiva y de 36 °C en Alcoi y Segorbe, mientras que las capitales registrarán marcas de 22 °C a 31 °C en València, de 24 °C a 32 °C en Alicante y de 23 °C a 32 °C en Castellón. Lo más angustiante es que durante el lunes y el martes no se espera que las temperaturas mínimas bajen de los 20 grados en absolutamente ningún punto de la Comunitat Valenciana.

En el litoral del territorio ya acumulan semanas soportando mínimas alrededor de los 20 °C. Con la llegada de la ola de calor a partir del sábado, y sobre todo la semana que viene, las noches darán una vuelta de tuerca más con temperaturas mínimas que se dispararán y se situarán de forma generalizada entre los 23 °C y los 24 °C.