Feijóo prevé acudir este sábado al almuerzo de Mompó en Sueca y con la candidatura de Llorca para 2027 por confirmar

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, podría participar este sábado en el acto que desde hace semanas está organizando la dirección provincial del PP de Valencia, un almuerzo multitudinario en Sueca en el que se espera en torno a un millar de asistentes. Tras más de un año de distancia con la C. Valenciana y en especial con las comarcas centrales, las más afectadas por la dana y donde más contestación social hubo a la gestión de la emergencia del Consell de Mazón, el presidente popular tenía previsto retomar su agenda en Valencia el pasado viernes 5 de junio, pero se aplazó a última hora.

Tras explorar alternativas, la dirección nacional parece inclinarse por aprovechar este acto de Vicent Mompó, aunque todavía no es oficial. El president Juanfran Pérez Llorca, a quien Feijóo sigue sin confirmar como candidato del PP a la Generalitat en 2027, también acudirá a la cita.

El acto llega en un momento de incertidumbre en el partido sobre el futuro de la candidatura del PPCV en 2027 y la hoja de ruta que debe guiar hasta ese nombramiento. Todo apunta a que será Pérez Llorca, pero Génova no lo ha confirmado y tampoco ha dado pista alguna sobre el congreso regional que sigue pendiente desde el verano pasado.

Ante esa ausencia de certezas, las interpretaciones de la visita de Feijóo son diversas. Por un lado, se interpreta como un respaldo de la cúpula nacional al exalcalde de Finestrat. No en vano, será la primera puesta en escena de los dos dirigentes más de seis meses después de la investidura de Pérez Llorca como president. En realidad, supone el fin de la cuarentena que Feijóo impuso al PPCV tras la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas.

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Pero también supone un reconocimiento a Mompó, que ejercerá de anfitrión ante el jefe de filas y exhibirá músculo. En la dirección provincial llevan a gala ser el motor del PPCV actualmente, gracias a su liderazgo en el aumento de las afiliaciones.