Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Logopeda asesinado ValènciaSubida salarial JusticiaCrimen AldaiaParterre de Valènciaverbenas de San JuanBono Recuperem TurismeFestivo 24 junio Valencia
instagramlinkedin

Videoanálisis

Isabel Olmos, sobre los límites de ruido en las verbenas de San Juan: "La sentencia de Les Arts ha abierto un debate: ¿Hasta qué punto las excepciones pueden convertirse en la norma?"

La subdirectora de Levante-EMV reflexiona sobre el debate en torno a la nueva normativa municipal

El videoanàlisi d'Isabel Olmos: "La Sentència de les Arts ha obert un debat: Fins a quin punt les excepcions poden convertir-se en la norma?"

El videoanàlisi d'Isabel Olmos: "La Sentència de les Arts ha obert un debat: Fins a quin punt les excepcions poden convertir-se en la norma?"

Isabel Olmos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Las verbenas de San Juan se veían, hasta este martes, amenazadas por la nueva normativa municipal de València que dejó casi en silencio -y cancelado en la segunda jornada- el Festival de Les Arts. Las comisiones falleras deberían ajustarse al nuevo decreto y no superar los 45 decibelios en las viviendas cercanas. Sin embargo, el concejal Santiago Ballester anunciaba en la asamblea de ayer que no va a ser así: que hay exoneración de esos límites para las verbenas y discomóviles de los días 20 y 27 de junio.

Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, lanza una reflexión al respecto: "València es una ciudad profundamente festiva, pero continúa sin haber encontrado un equilibrio claro entre el derecho a celebrar y el derecho a descansar". La sentencia de Les Arts revolvió a la ciudadanía entorno al debate del ruido y las Fallas. Si bien el Ayuntamiento ha esquivado sus propias limitaciones en San Juan, ¿hasta qué punto las excepciones pueden convertirse en la norma?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
  2. El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
  3. Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
  4. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  5. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  6. Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
  7. Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”
  8. María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"

El videoanálisis de Isabel Olmos, sobre los límites de ruido en las verbenas de San Juan: "¿Hasta qué punto las excepciones pueden convertirse en la norma?"

El videoanálisis de Isabel Olmos, sobre los límites de ruido en las verbenas de San Juan: "¿Hasta qué punto las excepciones pueden convertirse en la norma?"

¿El 24 de junio es festivo en València? El motivo por el que en 2027 dejará de serlo

¿El 24 de junio es festivo en València? El motivo por el que en 2027 dejará de serlo

Feijóo prevé acudir este sábado al almuerzo de Mompó en Sueca y con la candidatura de Llorca para 2027 por confirmar

Feijóo prevé acudir este sábado al almuerzo de Mompó en Sueca y con la candidatura de Llorca para 2027 por confirmar

Las mujeres investigadoras piden a los Premios Jaume I incorporar la paridad en las candidaturas para ser "excelentes"

Las mujeres investigadoras piden a los Premios Jaume I incorporar la paridad en las candidaturas para ser "excelentes"

PSPV i Compromís s’alien contra el “segrest” de les Corts abans de la competició electoral

PSPV y Compromís se alían contra el "secuestro" de las Corts antes de la competición electoral

Utiel reobri al públic el passeig del riu Magre després de les obres de rehabilitació per la dana

Utiel reabre al público el paseo del río Magro tras las obras de rehabilitación por la dana

Utiel reabre al público el paseo del río Magro tras las obras de rehabilitación por la dana
Tracking Pixel Contents