Videoanálisis
Isabel Olmos, sobre los límites de ruido en las verbenas de San Juan: "La sentencia de Les Arts ha abierto un debate: ¿Hasta qué punto las excepciones pueden convertirse en la norma?"
La subdirectora de Levante-EMV reflexiona sobre el debate en torno a la nueva normativa municipal
Las verbenas de San Juan se veían, hasta este martes, amenazadas por la nueva normativa municipal de València que dejó casi en silencio -y cancelado en la segunda jornada- el Festival de Les Arts. Las comisiones falleras deberían ajustarse al nuevo decreto y no superar los 45 decibelios en las viviendas cercanas. Sin embargo, el concejal Santiago Ballester anunciaba en la asamblea de ayer que no va a ser así: que hay exoneración de esos límites para las verbenas y discomóviles de los días 20 y 27 de junio.
Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, lanza una reflexión al respecto: "València es una ciudad profundamente festiva, pero continúa sin haber encontrado un equilibrio claro entre el derecho a celebrar y el derecho a descansar". La sentencia de Les Arts revolvió a la ciudadanía entorno al debate del ruido y las Fallas. Si bien el Ayuntamiento ha esquivado sus propias limitaciones en San Juan, ¿hasta qué punto las excepciones pueden convertirse en la norma?
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