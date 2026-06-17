Isabel Olmos, sobre los límites de ruido en las verbenas de San Juan: "La sentencia de Les Arts ha abierto un debate: ¿Hasta qué punto las excepciones pueden convertirse en la norma?"

Las verbenas de San Juan se veían, hasta este martes, amenazadas por la nueva normativa municipal de València que dejó casi en silencio -y cancelado en la segunda jornada- el Festival de Les Arts. Las comisiones falleras deberían ajustarse al nuevo decreto y no superar los 45 decibelios en las viviendas cercanas. Sin embargo, el concejal Santiago Ballester anunciaba en la asamblea de ayer que no va a ser así: que hay exoneración de esos límites para las verbenas y discomóviles de los días 20 y 27 de junio.

Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, lanza una reflexión al respecto: "València es una ciudad profundamente festiva, pero continúa sin haber encontrado un equilibrio claro entre el derecho a celebrar y el derecho a descansar". La sentencia de Les Arts revolvió a la ciudadanía entorno al debate del ruido y las Fallas. Si bien el Ayuntamiento ha esquivado sus propias limitaciones en San Juan, ¿hasta qué punto las excepciones pueden convertirse en la norma?