Dos médicas sufren una agresión por parte de un paciente en Xirivella en el tercer día de huelga

Dos facultativas del centro de salud de Xirivella han sufrido una agresión física por parte de un paciente, mientras realizaban los servicios mínimos en este tercer día de junio de la huelga indefinida de médicos. Las afectadas han recibido insultos antes de la agresión y han sido increpadas por una persona que les ha gritado: "Yo os pago el sueldo". Además, una de ellas ha sido agredida físicamente, según ha podido saber Levante-EMV, lo que ha provocado que se desplazara una unidad de la Policía Local hasta el centro sanitario.

El sindicato médico Avanza ha emitido un comunicado para expresar su "más absoluto rechazo" a los hechos y se ha puesto a disposición de las agredidas para "emprender las acciones legales oportunas contra los agresores". En el mismo comunicado, defiende que "ningún profesional debe acudir a su puesto de trabajo asumiendo como parte de su labor el riesgo a sufrir violencia física o verbal mientras atiende a la población". Falta saber si las afectadas recurren a la vía judicial.

Agresiones al alza

Las agresiones al personal sanitario se están convirtiendo en un problema en la sanidad pública valenciana. Según los datos oficiales, en el periodo 2023-2025, se contabilizan 4.000 frente a las 1.700 del periodo 2018-2022. De hecho, la Conselleria de Sanidad modificará la ley para incluir nuevas sanciones (con multas de hasta 60.000 euros). Lo ha hecho a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

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El departamento de Marciano Gómez tiene previsto actualizar el mapa de centros de riesgo. El último, realizado en 2022, identificaba 157 ambulatorios como los más peligrosos para el personal. Uno de cada siete centros -el 13,87 %- de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana se incluyen en este mapa y 305, el 39,56 %, han sufrido al menos una agresión en este periodo.