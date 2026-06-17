Las mujeres investigadoras piden a los Premios Jaume I incorporar la paridad en las candidaturas para ser "excelentes"

La economista Nagore Iriberri ha sido la única mujer galardonada con el Premio Jaume I en la edición de 2026 por sus trabajos en el ámbito de la economía conductual. Hace dos años, se desató la polémica ante la ausencia de investigadoras entre los premiados. Es cierto que ha habido ediciones -solo la de 2025 y la de 2017- con más galardonadas que galardonados, pero el sesgo de género en estos prestigiosos premios es una realidad. Del total de 197 ganadores, en sus 38 ediciones, solo 31 han sido para ellas. Ante esta situación, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) lanza un comunicado en el que pide "abrir una reflexión serena, pero urgente" sobre el formato actual para que la iniciativa avance "hacia la excelencia".

Lo ha hecho en un comunicado en el que pide, ante todo, introducir "la paridad en los procesos de presentación y selección de candidaturas" porque el premio a Iribarre no es "una anécdota" ni un "problema menor de representación". Es un "patrón que debería preocupar -, según AMIT- a los convocantes de unos premios que aspiran a representar lo mejor de la ciencia y la innovación en España". Esta propuesta, la del baremo de paridad en las candidaturas, quiere actuar sobre el "origen del proceso" y evitar que el jurado actúe con "sesgos conscientes".

La entidad pide, además, que las instituciones se impliquen "activamente" en la identificación de mujeres excelentes porque "la cuestión no es si hay mujeres excelentes: las hay"; sino el motivo por el que "determinados sistemas de reconocimiento siguen teniendo dificultades para encontrarlas, proponerlas y premiarlas". "Incorporar la paridad en las candidaturas significa evitar que el reconocimiento dependa en exceso de redes ya consolidadas", añaden. En el apartado de la igualdad, AMIT pide a los premios utilizar "un lenguaje inclusivo" no solo "como gesto formal, sino como expresión de una cultura científica que reconoce que el talento no tiene un único sujeto, ni una única forma de nombrarse".

Nuevas categorías

Otra de las reflexiones que abre AMIT es la de "repensar algunas categorías", especialmente en el ámbito social para "reflejar mejor la amplitud de disciplinas científicas actuales". A la entidad, le resulta "llamativo" que la representación social recaiga únicamente en la Economía, "sin abrir espacio a otras ciencias sociales como la psicología, la sociología o las ciencias políticas", ni tampoco a las humanidades. Todas estas producen "conocimiento imprescindible para comprender los grandes retos contemporáneos por sí mismas". En adición, consideran "oportuno" considerar tecnologías "no necesariamente vinculadas a la salud y campos emergentes".

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La última de las propuestas es la de incorporar un premio a equipos de investigación. "La ciencia no solo avanza por la figura del genio individual, sino por la cooperación, la inteligencia colectiva, la construcción de comunidades científicas y el trabajo sostenido de muchas personas", concluyen.