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Nueve de los 70 nuevos trenes comprados por Renfe se destinarán a la Comunitat Valenciana

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asistido hoy al circuito de pruebas de la localidad checa de Velim, donde se están certificando los nuevos trenes adquiridos por Renfe por valor de 520 millones de euros. Se trata de la serie 480 del fabricante vasco CAF (Compañía Auxiliar de Ferrocarriles), un convoy eléctrico destinado a los servicios de Media Distancia y fabricado en la planta española de Beasain, en Gipuzkoa.