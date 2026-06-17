El Consell salva el rechazo de la izquierda a los presupuestos gracias a su pacto con Vox

Los Presupuestos de la Generalitat para 2026 han dado un paso destacado este miércoles en las Corts. Se podría decir, incluso, que tienen ya más de la mitad del camino hecho. PP y Vox han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSPV y Compromís que pedían devolver las cuentas al Consell. Esto supone a efectos prácticos fijar su tope en 33.305 millones, el que presentó la Conselleria de Hacienda a finales de mayo. Pero aún no está del todo claro si el reparto será exactamente el que salió del pleno del Ejecutivo autonómico.

Las enmiendas a la totalidad de socialistas y valencianistas han vuelto a evidenciar que la división por bloques derecha-izquierda es la que sigue marcando el paso a la actividad parlamentaria. Y hoy por hoy, y a raíz del reparto de escaños surgido en mayo de 2023, la suma de populares y voxistas supera la de los dos partidos de la izquierda. De ahí que la doble reclamación de tumbar los presupuestos que han calificado de "farsa", de no estar pensado para resolver los "problemas de los valencianos" y de debilitar los servicios públicos haya decaído.

No obstante, ha sido en el influjo de los voxistas en los presupuestos el motivo sobre el que más han incidido los portavoces de PSPV y Compromís en sus respectivos turnos, tanto en las declaraciones previas de los síndics como en la tribuna de oradores en el debate. Hasta una correa ha llegado a mostrar Carles Esteve, responsable de defender su enmienda a la totalidad, para mostrar esa dependencia del Consell respecto al partido de Santiago Abascal. "Cómo aprieta", le ha complementado José Antonio Díaz, del PSPV.

Y sea como premonición o como análisis de lo que se sabía que iba a ocurrir, ha sido el respaldo de los voxistas, en forma de voto negativo a la petición de la izquierda, el que ha permitido que las cuentas tengan la mitad del camino encauzado. Sus 13 diputados han actuado en bloque con el PP después de que su síndic, José María Llanos, destacara que son unos "buenos presupuestos" a los que, ha añadido, aún le faltan cambios a partir de las enmiendas.

El diputado de Compromís, Carles Esteve, muestra una correa en la tribuna de las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Ese paso que está por venir ya ha formado parte del debate parlamentario. De hecho, Llanos ha avanzado que pedirán (porque así lo tienen pactado, ha asegurado) un recorte del 20 % sobre los fondos destinados a patronal y sindicatos así como la inclusión de la "prioridad nacional", un concepto que de momento los voxistas no parecen ver reflejado pese a que el Consell incluya menciones al arraigo en la ley de Acompañamiento, que todavía sigue sin haber entrado a las Corts y por la que Díaz ha bromeado que podría llamarse la "ley del Aislamiento" o la de "Sola ante el peligro".

"Se aplicará la prioridad nacional, sin prioridad nacional no habrá presupuestos", ha reiterado el síndic adjunto de Vox, Joaquín Alés, desde la tribuna, reiterando una exigencia que minutos antes había lanzado Llanos. La reclamación ha vuelto a hacer que que Esteve volviera a mostrar la correa desde el escaño mientras que el socialista Díaz considerara que el proyecto presupuestario que se vota este miércoles "no es más que el borrador antes del peaje, la factura para Abascal, pero que pagamos los valencianos".

La enmienda "de la calle"

Sus intervenciones ya daban por hecho que sus enmiendas a la totalidad no saldrían adelante. De hecho, ante esta circunstancia, poco sorprendente dada la sintonía entre los socios parlamentarios, PSPV y Compromís han anticipado que la enmienda a la totalidad a los presupuestos no es la de las Corts, sino la que votarán los profesores tras cinco semanas de huelga, los docentes de la concertada que se manifestaban en la puerta del parlamento valenciano, los médicos que el lunes volvieron a tener un paro autonómico o los trabajadores de los servicios sociales.

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Frente a todos los reproches de la izquierda, la diputada del PP, Carmen Contelles, ha afeado que señalen todas esas circunstancias como si "todos los problemas de esta tierra hubieran aparecido hace tres años olvidando que las urnas les tiraron por sus incumplimientos". "De todo nos dan lecciones, pero necesitamos soluciones", ha indicado remarcando que estas vienen del Consell y del presupuesto que se debate y que ahora queda a la espera de las enmiendas y del pacto con Vox. "Me siento cómodo con ellos", ha expresado el síndic popular, Fernando Pastor. Falta ver si en el blanco sobre negro de las enmiendas se acaba concretando.