PP y Vox obvian el chat del Consell y la protesta de las víctimas para aprobar sus conclusiones de la dana

Ni la protesta de las víctimas en la puerta de las Corts (con presencia durante el debate en la tribuna de invitados) ni las últimas revelaciones que ha traído la causa judicial, en especial el intercambio de mensajes del grupo de Whatsapp del Consell durante la fatídica jornada, ni los reproches lanzados por PSPV y Compromís han alterado la hoja de ruta de PP y Vox y este miércoles, los socios parlamentarios han aprobado ya de forma definitiva el dictamen de la comisión de investigación de la dana. Eso sí, con un "pero" bien grande de la izquierda a pie de página.

Y eso que, por un momento, su votación ha estado en el aire. Ha sido la primera petición al empezar el pleno hecha por la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, quien ha exigido quitar el punto del orden del día al señalar que las revelaciones sobre el chat del Gobierno valenciano el 29 de octubre "invalida las conclusiones del dictamen" que se tenía que aprobar. Sin embargo, la petición se ha votado y la mayoría de PP y Vox ha tumbado la petición, manteniendo su debate, durante la tarde.

Ahí el resultado ha sido el mismo, el esperado. Populares y voxistas han blindado sus 126 páginas de conclusiones aprobadas en la comisión el 27 de mayo, hace tres semanas, de cualquier novedad foránea, incluidas las de la instrucción judicial. De hecho, frente a las referencias que han lanzado Navarro por parte de los valencianistas y Alicia Andújar, del PSPV, sobre los mensajes del Consell el 29-O, los síndics de PP y Vox, Fernando Pastor y José María Llanos, han evitado cualquier mención al respecto. Lo más parecido ha sido la crítica del dirigente popular de que el PSPV "vuelve a confundir los juzgados con una cámara parlamentaria".

La izquierda aplaude a los representantes de las víctimas de la dana, en el pleno de las Corts. / Levante-EMV

Con todo, el voto de los diputados de PP y Vox supone por una parte acabar ya definitivamente cualquier investigación parlamentaria sobre la dana (al menos, esta primera) y, por otra, hacerlo esculpiendo sus conclusiones en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes, el registro escrito del parlamento valenciano, y fijándose como la visión oficial de la cámara respecto a la catástrofe que le costó la vida a 230 personas. A estas, sin embargo, se le añadirá un apéndice en forma de "voto particular" tanto de PSPV como de Compromís, contraponiendo visiones.

Así, mientras el dictamen aprobado por PP y Vox va en la línea del "relato" defendido por el Consell y su socio desde el 29-O, centra la responsabilidad en el "apagón informativo" del Gobierno central y las agencias estatales (teoría desmontada por la jueza), la falta de infraestructuras hidráulicas y evita menciones a Salomé Pradas o Carlos Mazón, ausente de su escaño durante el debate vespertino; socialistas y valencianistas no solo apuntan directamente al expresident sino que relatan las lagunas de la investigación parlamentaria durante el año de duración que ha tenido.

"Comisión de exculpación"

Navarro y Andújar han citado que no han podido preguntar a Pradas de qué habló con Mazón esa tarde, a Jorge Suárez por qué no envió el Es Alert a las 17:30 horas o a Vicent Mompó por qué no avisó cuando le llamó la alcaldesa de Torrent diciéndole que se desbordaba el barranco, cargos que no han sido llamados a comparecer pese a que estaban en el plan de trabajo, igual que han señalado que no han podido acceder a mucha declaración del Consell que, han dicho, les han "escondido" documentación como los propios chats del Consell, que habían pedido, o han recordado la demora continuada de las reuniones, hasta celebrar solo una decena en 15 meses.

Representantes de las asociaciones de las víctimas de la dana presencian el debate en las Corts sobre el dictamen de la comision / Jose Cuellar/Corts / LEV

"No ha sido una comisión de investigación, ha sido una comisión de exculpación; solo querían una coartada política para Mazón", ha expresado la diputada del PSPV en la tribuna cargando directamente contra Vox por ser la "comparsa" del PP. "No ha sido una comisión de investigación de verdad, solo han querido diluir responsabilidades en una niebla administrativa para escudar al máximo responsable, Carlos Mazón, aforado por ser diputado en estas Corts", ha señalado Navarro que incluso ha anunciado que pedirán una nueva comisión.

Crítica de las víctimas

Frente a los reproches de la izquierda, Pastor y Llanos han defendido el dictamen surgido de los trabajos parlamentarios criticando que si ha habido algún límite, ha sido el provocado por la ausencia de los representantes del Gobierno central, con varios ministros, Pedro Sánchez, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar entre los citados. "Este dictamen tiene valor porque no nace de un despacho ni un relato preconcebido, sino que nace de los testimonios y cientos de páginas de documentación", ha reivindicado Pastor.

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Todo ese debate ha sido ante la mirada de las asociaciones de las víctimas de la dana, en la tribuna de invitados. Previamente, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez, a la entrada de la cámara autonómica ha mostrado su indignación ante el paso dado en el pleno. "Queremos que suceda delante de nosotros, presenciar la vergüenza de que cierren una investigación que ha sido fake, donde no han ido a declarar las dos personas imputadas", ha expresado. Y aunque sus palabras no han influido en la pantalla de votaciones, sí han sido protagonistas en el debate al llevarse la ovación en pie de toda la bancada de la izquierda, con PP y Vox sentados.