PSPV y Compromís se alían contra el "secuestro" de las Corts antes de la competición electoral

La unidad de la izquierda, esa que tanto se menciona en cuanto hay una aproximación a las urnas, se ha convertido este miércoles en escenificación real en el patio de las Corts. Nada une más que un enemigo común y el de PSPV y Compromís, los dos partidos de la izquierda con representación en el parlamento valenciano, es el Consell, pero también la mayoría que gestiona la cámara autonómica en la que ambas formaciones han denunciado que vive un "secuestro" por parte de PP y Vox.

La cuarentena de diputados que conforman los grupos socialista y valencianista en las Corts han comparecido juntos, con un mismo mensaje: "No al segrest de las Corts", en carteles donde solo ha cambiado el color, unas veces azul PP, otras verde Vox. Esa protesta la han verbalizado en términos casi idénticos sus portavoces, José Muñoz por parte del PSPV, y Joan Baldoví, de Compromís, que han coincidido en hablar de "cortijo privado", de "imposición", de "censura" e "imposición".

La imagen de todos los diputados de PSPV y Compromís juntos demuestra, por una parte, que los posibles distanciamientos que pueda haber en Madrid respecto a la situación del Gobierno central no afecta a las dos formaciones en tierras valencianas donde tienen el objetivo claro de desbancar la mayoría de PP y Vox, y, por otra, que aunque dentro de un año (o menos) vayan a ser rivales electorales con muchos votantes entre ambos, ambas formaciones saben que solo gobernarán si es sumando juntas.

Así, y aunque no haya oposición en esos términos, los dos síndics han compartido diagnóstico y ejemplos de ese "bloqueo" y "secuestro" por parte del parlamento valenciano. Está el rechazo a prorrogar la investigación de la comisión de la dana, el "veto" a mociones como la petición de los socialistas de reprobar a la vicepresidenta Susana Camarero, la eliminación del 25 d'Abril como Día de las Corts, la sanción con prohibición de entrada de las docentes que protestaron en la última sesión o que en el pleno de este miércoles no se han podido debatir ni mociones ni leyes de la oposición ni interpelar a los consellers.

Los síndics de PSPV y Compromís con sus diputados en las Corts, este miércoles. / Levante-EMV

De hecho, una de las peticiones hechas por el síndic socialista ha sido que este no sea el último pleno con sesión de control a Juanfran Pérez Llorca del que ha dicho que transmite una "sensación de debilidad" ante la "bunkerización" tanto del Palau de la Generalitat como de las Corts. En este sentido, ha puesto de ejemplo que desde donde hablaba, el patio del ficus, se oían las protestas a las puertas de la sede parlamentaria: "La voz de la calle se escucha desde aquí reclamar diálogo y acuerdo, por mucho que Llorca se intente esconder, la sociedad valenciana ha dicho basta".

Sin respuesta del Consell

Otro de los ejemplos concretos que ha puesto Baldoví de este "secuestro" parlamentario son las más de 600 solicitudes de información y preguntas al Consell que ha asegurado tiene su grupo sin contestar desde febrero de 2025. De estas, además de indicar que las acabarán llevando a los tribunales, ha indicado que es el Consell el que no contesta, pero también ha reprochado su parte de responsabilidad a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, de Vox, de la que ha dicho "es buena para cobrar y hacer tuits, pero no para defender los derechos de los diputados".

Fuentes de la Presidencia del parlamento valenciano reprochan a Baldoví por "desconocer las prerrogativas propias de la Presidencia y considera erróneamente que esta puede obligar al Consell a ejecutar determinadas actuaciones". "Desde la Presidencia se le ha dado amparo, como corresponde, reiterando tanto las preguntas como las solicitudes de documentación dirigidas al Consell", señalan fuentes del equipo de Massó que ironizan sobre si ha de ser Massó la que conteste cuando el Consell no lo hace.

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Frente a los reproches de PSPV y Compromís, los portavoces de PP y Vox, Fernando Pastor y José María Llanos, en este caso por separado, han negado que se estén vulnerando sus derechos, han defendido la actuación de la dirección parlamentaria y han indicado que esta "performance" viene dada porque la izquierda está "desnortada". Y, cómo no, han citado el caso del Congreso: "Ahí sí que tienen bloqueadas más de 50 leyes", ha expresado Pastor.