Redondo celebra que las terapias de conversión "van a estar en el Código Penal": "Son una forma de tortura"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado "la buena noticia" que supone la aprobación en el Congreso del dictamen a la proposición de Ley orgánica del PSOE de modificación del Código Penal para castigar las prácticas de conversión a personas LGTBI+, que son "una forma de tortura". "No nos podemos conformar, tenemos que seguir avanzando y este es un importante avance".

Así lo ha proclamado la representante del Ejecutivo central en València, donde en la tarde de este miércoles ha presidido, junto a la ministra de Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, el acto institucional del Día del Orgullo.

Redondo ha compartido ante los asistentes que "esta misma tarde, en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado la modificación del Código Penal para incorporar el tipo de las terapias de conversión".

En concreto, la Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado el dictamen a la proposición de Ley orgánica del PSOE de modificación del Código Penal para castigar las prácticas de conversión a personas LGTBI+. El texto ha salido adelante con el voto en contra de PP y Vox. Ahora la iniciativa deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara Baja.

La iniciativa introduce un artículo 173 bis en el Código Penal que prevé penas de prisión de seis meses a dos años para el que aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral.

Además, durante el debate en Comisión se ha aprobado una enmienda transaccional del PSOE a enmiendas de Compromis, ERC, Bildu, BNG y Sumar que añade a la pena de prisión otra de multa de 8 a 24 de meses y especifica que el castigo se impondrá igualmente aunque la práctica haya contado con el consentimiento del afectado o de su representante legal.

Al respecto, la ministra ha subrayado que este tipo de prácticas, que siguen existiendo, --ha advertido-- son "una forma de tortura, violentan lo que somos y, por lo tanto, no podemos consentirlo". "Tienen que estar en el Código Penal y van a estar", ha aseverado.

Recurso contra la modificación de la Ley Trans

También ha recordado el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional a la modificación de la Ley 8/2017 Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género de la Comunitat Valenciana por "atentar contra la dignidad de todos".

"Cuando algo atenta a lo que somos, cuando algo atenta a nuestros derechos, a nuestras libertades, ahí nos van a encontrar. Ahí van a encontrar al Gobierno, ahí van a encontrar al grupo socialista, ahí van a encontrar a los progresistas diciendo 'no lo vamos a permitir, no lo vamos a consentir'. Recurrimos, la ley se paralizó y vamos a estar muy vigilantes para que esto no se vuelva a repetir", ha zanjado.