Renfe destinará a la Comunitat Valenciana 9 de los 70 nuevos trenes de CAF comprados por Renfe

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asistido hoy al circuito de pruebas de la localidad checa de Velim, donde se están certificando los nuevos trenes adquiridos por Renfe por valor de 520 millones de euros. Se trata de la serie 480 del fabricante vasco CAF (Compañía Auxiliar de Ferrocarriles), un convoy eléctrico destinado a los servicios de Media Distancia y fabricado en la planta española de Beasain, en Gipuzkoa. Este modelo, del que Renfe ha adquirido 70 unidades, pasa la última fase del proceso de fabricación y certificación, y se estima que las primeras unidades comiencen a incorporarse a lo largo de 2027 en la red valenciana para cubrir servicios del corredor mediterráneo, según informan desde el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado. Según informan fuentes del Ministerio de Transportes, de los 70 trenes adquiridos por Renfe, un total de 9 se destinarán a la Comunitat Valenciana. Aún no está definido a qué líneas de media distancia se destinarán los nuevos trenes adquiridos. En la Comunitat Valenciana el servicio de media distancia comunica València con Tortosa, Barcelona, Murcia y Albacete-Alcázar de San Juan). La línea Xàtiva-Alcoi es de media distancia, pero no está electrificada.

El ministro Óscar Puente, junto a uno de los trenes de la serie 48 de CAF que se somete al proceso de certificación. / Ministerio de Transportes

La operadora española ha lanzado varios procesos de licitación en los últimos años con una inversión global de 520 millones de euros con la que ha adquirido un total de 61 trenes de ancho ibérico (15 básicos y 46 ampliados) y 9 trenes ampliados de ancho internacional UIC. La incorporación de estos trenes a la flota de Renfe se hará de manera progresiva desde 2027, pasando a formar parte de las diferentes redes españolas de Media Distancia y Cercanías empezando por el litoral valenciano. Los trenes CAF de la serie 480 alcanzan una velocidad máxima de 200 km/h y tienen capacidad para transportar hasta 264 pasajeros. Se trata de convoyes bitensión que disponen de baterías para la tracción en tramos de "última milla" o líneas no electrificadas. Sus espacios interiores son amplios, con zonas para bicicletas (desde Transportes no han podido confirmar pra cuántas plazas), enchufes, pantallas de información y Wi-Fi a bordo, según informa Transportes en un comunicado.

Plan de renovación de flota de Renfe

La compra de los 70 trenes de CAF forma parte del plan de renovación de flota de Renfe para la adquisición de nuevo material rodante para todo el territorio nacional. Dentro de este plan, se espera que a finales de verano se incorporen a la circulación de la red de Cercanías de Madrid las primeras unidades de los trenes Stadler 100 y 200, de gran capacidad. La llegada de nuevos trenes permitirá aumentar la capacidad del sistema y acompañar el esfuerzo inversor que se está realizando en infraestructuras y corredores ferroviarios, impactando directamente en la mejora de la movilidad cotidiana de los viajeros, según Transportes.

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Sobre el VUZ test Center Velim

El VUZ Test Centre Velim es uno de los centros de ensayos ferroviarios más importantes de Europa, utilizado habitualmente por los principales fabricantes europeos para certificar nuevos trenes antes de su entrada en servicio. Consta de dos anillos de vía cerrada sin tráfico comercial: un circuito grande de 13,2 kilómetros para velocidades máximas de 230 km/h y un circuito pequeño de 3,9 kilómetros para velocidades máximas de 90 km/h. En él se realizan, entre otras, diferentes pruebas exhaustivas de frenado, aceleración, señalización, compatibilidad electromagnética y medición de ruido y vibraciones.