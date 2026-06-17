Las solicitudes de asilo se reducen por primera vez en décadas en la Comunitat Valenciana

Cada año, la Comunitat Valenciana registraba un nuevo récord de solicitudes de asilo. Hasta que llegó el cambio en la ley de Extranjeria. Y así, en 2025 es un año a la baja y por primera vez en años, hay menos peticiones de protección internacional tanto a nivel nacional como autonómico.

Así consta en el informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europade la Comisión Española de CEAR, donde se explica que "debido a la extensión de políticas hostiles contra la migración, CEAR alerta de que millones de personas se ven condenadas a sobrevivir en lugares donde sus derechos y sus vidas corren serio peligro".

"España ha registrado una reducción significativa de solicitudes de asilo (13,7%), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Al igual que a nivel nacional, respecto a comunidades autónomas, en la valenciana ha habido un descenso de un 12,6% con respecto al año anterior, de 7.981 solicitudes en 2024 a 6.976 solicitantes en 2025", explica el responsable del área jurídica de CEAR Valencia, Jaume Durà,

Por provincias, Valencia es la que más solicitudes registra (3.540) aunque también es la que más reducción muestra respecto al año anterior con un 20% menos de peticiones (hubo 4.476 solicitudes en 2024). Las solicitudes en la provincia de Castellón sí aumentan (alcanzan las 1.373, frente a 995 en 2024), pero también disminuyen en la provincia de Alicante con 2.062 solicitudes frente a 2.510 en 2024, un 17% menos. "Esto se debe principalmente a la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo", explica Durá.

Nacionalidades y procedencias

Respecto a la procedencia, destaca Venezuela, que se mantiene como la primera nacionalidad. Ahora bien, las solicitudes de personas de Colombia, Perú o Senegal han caído "estrepitosamente fruto de esta medida disuasoria, que el proceso de regularización está minimizando en parte, aunque solo temporalmente. Además, la tasa de reconocimiento de asilo descendió más de siete puntos hasta quedarse en un escasísimo 11 %, lo que sitúa a España en el antepenúltimo lugar de la UE en cuanto a resoluciones favorables de solicitudes, solo por delante de Croacia y Chipre".

CEAR también denuncia en su Informe Anual que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que también "persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España y, concretamente en Valencia, lo que dificulta los procesos de inclusión y aumentan las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas".

En València, destacan obstáculos en el acceso al padrón, especialmente al empadronamiento especial, el acceso a una vivienda digna y el acceso a servicios públicos. "El padrón es una obligación legal de la ciudadanía y un deber de la administración local. Sin empadronamiento, en la práctica, se limita el acceso a derechos básicos. Es imprescindible que se agilicen y se cumpla la normativa relativa a los empadronamientos especiales para aquellas personas que sufren exclusión y discriminación residencial”, menciona Mercedes Ena, coordinadora de CEAR Valencia.

Escalada de racismo y xenofobia

Además, la escalada del racismo y la xenofobia "continúan constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión". Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.

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"El incremento de políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos provocaron el primer descenso en una década de las personas desplazadas a nivel global: 117,5 millones, un 5% menos que el año anterior. Sin embargo, este descenso no viene acompañado de menos necesidades de protección internacional, sino todo lo contrario, ya que se siguieron intensificando los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo", concluyen.