València acoge la segunda edición de los Premios Turismo Levante-EMV a bordo del MSC Música

Cintillo Premios Turismo 2026. / ED

El turismo valenciano volverá a reunir este jueves a algunos de sus principales protagonistas con motivo de la segunda edición de los Premios Turismo de Levante-EMV, una cita que se consolida como escaparate del dinamismo, la innovación y la capacidad de atracción de uno de los sectores estratégicos de la economía autonómica.

La gala se celebrará a bordo del crucero MSC Música, atracado en el puerto de València, un escenario singular para reconocer iniciativas, destinos y empresas que han contribuido a fortalecer la competitividad turística de la Comunitat Valenciana desde ámbitos tan diversos como la sostenibilidad, la oferta hotelera, la organización de eventos, el turismo activo o la gastronomía.

Durante el acto se entregarán ocho galardones que distinguen proyectos públicos y privados capaces de generar valor añadido, impulsar la promoción territorial y enriquecer la experiencia de quienes visitan la Comunitat Valenciana.

Entre los reconocimientos de esta segunda edición figura el Premio Turismo Sostenible, que recaerá en el Ayuntamiento de Xàtiva por su apuesta por un modelo turístico respetuoso con el patrimonio y el entorno. El Premio al Mejor Destino Turístico Musical será para el Ayuntamiento de Buñol, cuya proyección internacional está estrechamente vinculada a la celebración de La Tomatina, mientras que el Ayuntamiento de Gandia recibirá el galardón al Turismo Activo.

La oferta gastronómica y de ocio también tendrá su espacio con el premio concedido al Ayuntamiento de Moncofa, mientras que el Palacio de Congresos de València será distinguido en la categoría Business Travel por su capacidad para atraer reuniones, congresos y eventos profesionales de alcance nacional e internacional.

En el ámbito empresarial, el Hotel Las Arenas recogerá el reconocimiento a la Mejor Cadena Hotelera de Cinco Estrellas, un premio que pone en valor la excelencia y la calidad de los establecimientos de alta gama. Por su parte, el Roig Arena recibirá el galardón a la Mejor Oferta de Grandes Eventos, antes incluso de su plena puesta en funcionamiento, en reconocimiento a su potencial para reforzar el posicionamiento de València como destino de referencia para el turismo vinculado a los espectáculos, la cultura y el deporte

La relación entre turismo, territorio y producto local estará representada por Naturem, iniciativa impulsada por la Cooperativa Agrícola de Burriana, que será distinguida con el Premio Destino Azahar por su contribución a la promoción de uno de los paisajes y señas de identidad más característicos de la Comunitat Valenciana.

Representación institucional

La ceremonia contará con la participación de representantes institucionales, responsables empresariales y profesionales del sector. Entre las intervenciones previstas figuran las de la directora de Comunicación de MSC Cruceros, Sofia Basterra; el director de Negocio de Cajamar en Valencia, Ignacio Gurrea, y el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, José Manuel Camarero, encargado de clausurar el acto.

Con esta segunda edición, Levante-EMV refuerza su compromiso con un sector que continúa siendo uno de los principales motores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana. Los premios nacieron con el objetivo de visibilizar proyectos de éxito, reconocer trayectorias ejemplares y poner en valor iniciativas capaces de generar riqueza, empleo y proyección internacional para el territorio.

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La cita servirá, además, como punto de encuentro para administraciones, empresas y entidades vinculadas al turismo, favoreciendo el intercambio de experiencias y la creación de sinergias en un momento especialmente relevante para el crecimiento y la transformación de la actividad turística valenciana.