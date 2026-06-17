Tráfico
Un vehículo averiado corta el carril central de la A-3 de entrada a València
La misma autovía registra un accidente en sentido Madrid a primera hora de la mañana
Circulación complicada este miércoles a primera hora en las carreteras valencianas. La jornada ha comenzado con un accidente en la A-3 en sentido Madrid, a la altura del almacén de El Corte Inglés. Si bien el accidente se ha registrado a las 6:16 horas de la mañana según informa el 112 a través del mapa de la Dirección General de Tráfico, el vehículo continúa detenido en la calzada pasadas las 8:15 horas de la mañana. Pese a esto, no se están resgistrando retenciones significativas en este punto.
La autovía del Este (A-3) sí que presenta dificultades en otros puntos, como en el entronque con la A-7 a la altura de Riba-roja del Túria en sentido València, donde se acumula un kilómetro de retenciones. Además, en la entrada a la capital un vehículo detenido mantiene cortado el carril central, lo que provoca dos kilómetros de colas de entrada entre Quart de Poblet y Mislata.
Congestión en la V-30
La V-30 ha registrado otro accidente este miércoles en el punto kilométrico 8.0 en sentido hacia la A-7 y provoca 5 kilómetros de retenciones. En sentido hacia el Puerto la carretera también lleva tres kilómetros de congestión entre Quart de Poblet y Xirivella.
Accesos sur
Las entradas a València por el sur no registran importantes complicaciones este miércoles. La pista de Silla lleva esta mañana un kilómetro de colas, mientras que por la autovía de Torrent la circulación es fluida.
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