El Consell recibe una inyección de millones "histórica" del Gobierno y el apoyo del PP con los docentes y sanitarios en pie de guerra por la falta de recursos

A la tercera fue la vencida. La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde el decreto que actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación, es decir, lo que reciben cada año las autonomías y que, hasta ahora, había sido bloqueado dos veces por la oposición el Gobierno.

En esta ocasión, tanto Junts como PNV y el propio PP han apoyado el decreto (apenas 33 de los 346 votos emitidos en contra), y esto se va a traducir en una lluvia de millones para el Consell de Pérez Llorca, un alivio a las siempre apuradas finanzas de la autonomía más infrafinanciada. Sobre todo en el actual contexto, con los docentes en pie de guerra reclamando inversiones y mejoras, y con los médicos también en huelga reclamando mejora de sus condiciones.

Bajando a las cifras, la Comunitat Valenciana recibirá las mayores entregas a cuenta de su historia este año, que alcanzarán 14.993 millones, un 7% más que en 2025. Si se suma la cifra estimada de la liquidación de 2024, el Consell dispondrá de un récord de 17.418 millones, un 9,4% más que en 2025, un aumento de unos 1.500 millones.

Alivio para los ayuntamientos

En paralelo, y gracias a esta decreto, los Ayuntamientos y Diputaciones valencianos también percibirán una cifra récord este año, al alcanzar los 3.332 millones, un 9% más que el anterior ejercicio. Además, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, habilita a las Entidades Locales a utilizar su superávit y los remanentes de tesorería para realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), a lo que se suma un régimen excepcional para emplear esos fondos en vivienda durante los próximos cuatro ejercicios.

Es una lluvia de millones que pone fin a la incertidumbre después de que el PP bloqueara las entregas en los dos anteriores intentos. España reclamó al PP durante el debate en el pleno del Congreso que "sean responsables" y apoyen un decreto que "no es partidista". Para el conjunto del país, la cantidad que se va a poner en circulación para financiar los servicios básicos asciende a 157.731 millones de euros.

"Entenderán que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta Cámara", echó en cara el ministro, motivo por el que pidió a los diputados del PP que "no se dejen llevar por posiciones cortoplacistas guiadas por un interés puramente electoral" y "sean responsables y acepten más recursos".

Esta es la tercera vez que el Ejecutivo lleva las entregas a cuenta al Congreso. En las dos anteriores, las incluyó como parte del decreto ómnibus, que decayó en su tramitación en enero y en un segundo intento en febrero, y en esta ocasión se presentan de manera independiente.

Esta votación va en paralelo al debate sobre un nuevo modelo de financiación que el ministro de Hacienda quiere abordar con las autonomías. Esta semana se reunió con el president Pérez Llorca con este fin. En esa reunión, España anunció la aprobación de 1.904 millones extraordinarios (ExtraFLA) para ayudarles a cubrir el déficit del año anterior.

Gasto público y bajada de impuestos

Esta mañana, en el Congreso de los Diputados, el ministro consideró que "esta inyección histórica de recursos" provoca que los ciudadanos se pregunten por qué no se reducen las listas de espera o mejoran las condiciones de los funcionarios y criticó que "en algunos casos estos aumentos de recursos se han dedicado a bajar los impuestos" a rentas altas y privatizar servicios públicos. "El Gobierno financia y transfiere, pero las comunidades autónomas son las que tienen la gestión" y "más financiación exige más responsabilidad en la gestión", concluyó.

Del lado de los grupos, se pronunciaron a favor la mayoría. Junts había anticipado antes del debate que votaría a favor y su diputado encargado de defender la posición, Josep María Cruset, añadió que "hoy se aprueba nuestro real decreto" y dejó el recado al Gobierno de que "no pretendan hacer ver que esto es un éxito del Gobierno", pues "con su debilidad actual no les queda ninguna otra opción que convocar elecciones".

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Por el PP, Ángel Ibáñez pidió al ministro que "no se queje del voto en contra" del PP en las anteriores ocasiones porque se debió a que "mezclan" las entregas a cuenta con otros asuntos y aseguró que las comunidades del PP son las que más porcentaje de su presupuesto destinan a gasto social. Además, se refirió a la corrupción al señalar que los grupos que apoyan al Gobierno ven "mierda", pero "con todo el dinero de los españoles que les ponen ustedes encima de la mesa es muy explicable que sigan tragando con toda esa mierda". Sumar, que cogobierna con el PSOE, aplaudió que las comunidades autónomas tengan más recursos que nunca, pero criticó que "se están despilfarrando en el bolsillo de operadores", según Carlos Martín.