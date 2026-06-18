Camps esquiva al aparato y contacta con afiliados del PPCV para pedirles el voto en el congreso que Feijóo sigue sin convocar

Tras unas semanas de relativa calma, Francisco Camps vuelve a la carga en su empeño de volver a liderar el PPCV y convertirse en candidato a las elecciones de 2027. El expresident ha remitido una carta a militantes del partido en la que explica las líneas de su proyecto político y que, según su equipo, ha llegado ya a unos 5.000 afiliados. Al poco de confirmar sus aspiraciones para regresar a la primera línea política, Camps solicitó a la dirección autonómica del PPCV acceso al censo de afiliados para comunicar sus planes a las bases, pero sigue sin recibir respuesta. De ahí que ahora haya emprendido el camino por su cuenta y, a través del "numeroso grupo" que trabaja a su lado, esté difundiendo este documento.

Pese al silencio de la dirección nacional y las primeras voces de peso en el PPCV que piden mantenerlo en el congelador, Camps conserva el optimismo sobre la celebración del congreso regional pendiente desde hace un año y anticipa a las bases populares que "va a haber" cónclave. "Nadie debe poner en duda la intensa vida democrática interna del PP que nos identifica y nos fortalece", señala. Incluso ya les pide el voto de cara a ese cónclave del que nadie sabe nada.

También se atreve a meter cierta presión en favor de ese congreso al mismo presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Tras subrayar tanto el peso específico del PPCV dentro de la organización como que todos los actos que ha celebrado en este tiempo han sido "siempre en favor del PP", Camps recuerda al líder nacional que tras ganar su congreso en Galicia hace más de 20 años, "dijo que el futuro de Galicia se decidía en Galicia y que los militantes eligen, no se les impone".

El expresident insiste en su promesa de lograr una mayoría absoluta si es elegido en ese congreso que sigue sin convocarse y para el que tampoco hay candidato oficialista. "Ganar o no ganar, esta es la única cuestión a solo 11 meses de las elecciones". Para Camps, "ganar" es "gobernar sin ataduras", es decir, sin depender de Vox, partido a quien no nombra.

Para alcanzar esa mayoría absoluta que ve "posible" --"haciéndolo ahora Madrid no hay excusa alguna para no hacerlo nosotros", apunta--, Camps pide "no ser conformistas". "No podemos esperar que otros partidos nos den presidencias o alcaldías", remarca en clara alusión, de nuevo, a Vox. El popular ha sido muy crítico este tiempo de interinidad en el PPCV con el líder Juanfran Pérez Llorca, a quien reprocha su "falta de ambición" por renunciar a esos 50 escaños que en las Corts suponen esa mayoría absoluta.

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Y añade: "Los pactos tienen que ser con los ciudadanos. La democracia en general y en este momento en particular, requiere estabilidad y responsabilidad. Podemos ganar y gobernar sin necesidad de buscar apoyos tras las elecciones si empezamos ya. Tenemos que ocnseguir que, como he dicho antes, todos los que nos votaron vuelvan a hacerlo. Vamos a entusiasmarles de nuevo y vamos a conseguir su confianza", indica.