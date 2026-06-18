Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: "Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero"

"Nos han dejado sin dinero y sin vacaciones, sin saber qué hacer y con una ansiedad terrible". Carolina y su familia tenían contratado y pagado un crucero por el Mediterráneo con Corazul, una compañía nueva que ofrecía cruceros low cost y que decidió cancelar todos los viajes apenas un mes antes de la primera salida. En ese primer viaje, previsto para el 4 de julio (con salida desde Tarragona) debía ir la familia de Carolina que, de momento, ni tiene los 2.509 euros que le costó el viaje en el bolsillo, ni puede hacer otra reserva para las vacaciones. La mujer recalca, además, que el último pago lo hizo en abril, apenas dos meses antes de que la compañía cancelara todos los viajes previstos (una salida a la semana entre julio y octubre) para anunciar nuevos cruceros, pero en Brasil para la temporada de invierno 2026-2027.

"El viaje me costaba 1.800 euros para cinco personas, aunque luego subía a los 2.509 con todo, es decir, con el pack de refrescos, de bebidas con alcohol, con la asistencia médica y con el seguro de cancelación. Nos llegó la publicidad vía WhatsApp y se anunciaba para familias, primero para familias monoparentales y numerosas, y luego ya para familias en general. Nos pareció un buen plan así que reservamos mediante una agencia de viajes y ahora se ha ido todo al traste. La devolución debería ser lo más rápida posible para poder tener margen de maniobra porque al final los niños quieren viajar y con este panorama a ver que hacemos", explica la mujer.

Las quejas en redes sociales tras la cancelación de los viajes se multiplican desde que la naviera anunciara que no habrá cruceros para el Mediterráneo y algunas agencias de viajes ofertan bonos, en lugar de la devolución del dinero. "Nos ofertan bonos. Es decir, si te ha costado el crucero 1.000 euros, te ofertan darte 600 y 400 se los quedan ellos en un bono para que te los gastes con ellos en un futuro", explica Cristina María, una de las afectadas. Amparo, de València y con un viaje previsto para el 1 de agosto asegura: "La verdad es que parece que hayan vendido los viajes sabiendo que no iban a operar... Algunos cruceros aparecían como completos y la verdad es que como lo gestionaban agencias de viajes conocidas, pues no piensas que esto pueda pasar".

Un crucero "a lo español"

En las publicaciones que hacen referencia a Corazul y a su "nueva oferta por el Mediterráneo" la naviera se publicita como un crucero "creado específicamente para el público español". "La propuesta nace con un objetivo claro: ofrecer un producto en español, adaptado a nuestra cultura y a la manera en que nos gusta viajar. La marca recupera un estilo de crucero cercano, humano y centrado en la convivencia, algo muy valorado por quienes prefieren viajar en su idioma", explican Logitravel en su blog. Y así, con un precio más económico de lo habitual y el mensaje de ser un crucero para familias "donde los niños viajan gratis, si es en el mismo camarote que los adultos" (según consta en la página web) las familias planificaron unos viajes que no se van a realizar.

Y es que el pasado 4 de junio la naviera Corazul Cruise Line lanzaba un comunicado tras su decisión de cancelar todos los cruceros previstos para este verano por el Mediterráneo y trasladar sus operaciones a Brasil. "Tras una revisión profunda del contexto actual, de la situación del mercado y de las oportunidades abiertas en Brasil, hemos optado por concentrar nuestro lanzamiento inicial en el mercado brasileño durante la temporada 2026/2027. Como consecuencia, las salidas previstas en el Mediterráneo para 2026 no seguirán adelante", explicaba la empresa, que había anunciado el proyecto a principios de año.

Sin venta directa y con operadores de confianza

La naviera descartó desde el principio la venta directa así que en su comunicado de cancelación apuntaba a que "seguiremos trabajando directamente con agencias, partners y pasajeros afectados para gestionar cada caso conforme a los procedimientos establecidos".Y es que Corazul ha llegado a comercializarse a través de Viajes El Corte Inglés, Logitravel, Miramar Cruise y varias plataformas especializadas en cruceros como Cruceros.es, SoloCruceros, Taoticket, Crucerum, Cruceros.com o VayaCruceros, que han mostrado en distintos momentos fichas del barco, itinerarios y salidas asociadas a la nueva naviera.

La historia del barco, además, también es conocida por los usuarios. Se trata del buque Piano Land, construido en 1995 y con capacidad para unos 2.000 pasajero. El barco operaba en Asia, con la intención de ser trasladado hasta España, realizarle la puesta a punto oportuna, rebautizarle con el nombre de Buenavista y ser el primer barco de Corazul Cruceros. No ha sido así. Ahora bien, el proyecto que se anunció por redes sociales recibe por ese mismo canal las críticas tras su cancelación.

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Es más, desde la revista especializada Hosteltur, se hacen eco de otra información publicada por Cruise Industry News que "citando fuentes conocedoras de la operación" afirman que "el acuerdo para trasladar el barco desde China a Europa habría quedado sin efecto por problemas de financiación y por una respuesta comercial inferior a la esperada". Sea cual fuere el motivo de la cancelación del crucero, los viajeros piden una solución rápida por parte de las agencias, que implique la devolución íntegra del dinero lo antes posible.