Vaivén
Dones progressistes de Bétera premian al comisionado del Consell
Levante-EMV
La Associació Dones Progressistes de la Vila de Bétera entregará hoy uno de sus premios Lilà al comisionado del Consell para la lucha contra la violencia sobre la mujer, Felipe del Baño. El galardón está implantado desde 2003 y reconoce la acción en favor de la igualdad de género. La entidad recuerda que lo han recibido en el pasado Cristina Almeida, Carmen Alborch, Fernando Delgado, Adela Cortina, Sor Lucía Caram o Joaquim Bosch, entre otros. En esta edición la asociación progresista opta por distinguir al cargo del Consell del PP, a pesar de que las políticas de igualdad han sido objeto de polémica en ocasiones por las presiones de Vox, el socio de legislatura. La entidad destaca de Del Baño su "compromiso social" y su "política de proximidad", entre otras cosas. El galardón lo recibirá mañana en un acto en el castillo de Bétera.
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