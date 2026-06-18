La Generalitat devolverá las tasas de la oposición de À Punt tres años después de las inscripciones

Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. El refranero popular se podrá sentir en los próximos días en los bolsillos de la cerca de millar de personas que se inscribieron en las oposiones con el objetivo de trabajar en la radiotelevisión pública valenciana. Aquella intención de lograr una plaza en À Punt, además del estudio de los temas que debían entrar para el examen, llevó aparejada el pago de una tasa, la habitual en la inscripción en este tipo de procesos, que tres años después será devuelta.

Así consta este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en las dos resoluciones en las que se informa de la anulación de sendas OPE con más de 400 plazas convocadas entre 2019 y 2023. En su mayoría solo habían dado un paso: la lista de admitidos. De ahí que, ante la falta de avances y los cambios de estructura laboral y hasta societarios que han afectado a À Punt, el consejo de administración decidiera anular definitivamente estos procesos. Y con ello, además, "ordenar la devolución del importe de las tasas de derechos de examen que se hubieran abonado".

En concreto, el millar de inscritos como opositores para estas pruebas pagó 22,5 euros para poder presentarse a este examen. La cuantía se abonó en 2023 y esta se había mantenido en un limbo pese a que con el paso del tiempo quedaba claro que esas oposiciones no se iban a celebrar. La devolución, no obstante, no será automática sino que se deberá reclamar de manera telemática en el portal de la Agencia Tributaria Valenciana presentando el modelo 756.

El reintegro de este importe es el punto final con el que se cierra, en fracaso, el intento de la radiotelevisión pública de estabilizar a su plantilla. Más de ocho años después del inicio de sus emisiones, los trabajadores del ente público continúan con la misma situación de interinidad con la que comenzaron tras la recuperación del servicio. Ni las direcciones del organismo en tiempos del Botànic ni la que ha surgido tras el cambio de ley promovido por PP y Vox han culminado este proceso.

Con esta modificación de populares y voxistas, se pasó de dos organismos vinculados (la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació) a solo una empresa (la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA), una reformulación en la elección de su cúpula y una serie de cambios en cascada que han traído hasta una nueva Relación de Puestos de Trabajo, motivo que expone la dirección del ente para anular las respectivas oposiciones convocadas.

Más de 400 puestos

"Teniendo en cuenta tiempo trascurrido desde la aprobación de la oferta pública de empleo sin que se hayan ejecutado en su totalidad, superando incluso el plazo previsto en el artículo 70 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y que, además, aquéllas fueron concebidas para la cobertura de puestos de trabajo de una estructura bicéfala compuesta por dos entidades diferentes, resulta evidente que aquellas ya no responden a las necesidades de recursos humanos de la CACVSA", señala la resolución firmada por el director general de À Punt, Francisco Aura.

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En concreto, las OPES anuladas contaban con 59 puestos en 2019 de los que se habían completado 6 mientras 14 están "en un estado avanzado de ejecución", manteniendo esta veintena de plazas vigentes; 349 en 2020 que "si bien se han convocado todas categorías, se encuentran en una fase primaria de ejecución" por lo que decaen en su totalidad y 50 de la convocatoria de 2023 "en un estado muy incipiente" y por lo que también se suspenden toda la oferta.