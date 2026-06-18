Génova mima a Catalá y pide paz al PPCV: "Es momento de dejar los personalismos a un lado"

El PP valenciano engrasa la maquinaria electoral. A menos de un año de las urnas y pese a la incertidumbre orgánica (el president y líder del partido, Juanfran Pérez Llorca, sigue sin estar confirmado por Génova) los populares han querido dar una primera exhibición de fuerza de cara a la 'batalla de Valencia' que se plantea en 2027. Para ello han aprovechado la tradicional cena de verano del PP de València, con la alcaldesa María José Catalá ejerciendo de anfitriona y en presencia del propio Pérez Llorca, el presidente provincial Vicent Mompó y del número dos del PP, Miguel Tellado, invitado especial.

Con esta visita del secretario general del PP al Cap i Casal, plaza clave en esa batalla, Génova inicia un desembarco de cargos nacionales en la C. Valenciana tras año y medio de distancia con la formación autonómica y que tendrá continuidad este sábado, con la visita de Feijóo a un acto de Mompó y al que también acudirá Llorca.

500 personas

El encuentro, así pues, ha congregado a múltiples dirigentes del PPCV más allá del muncipio e incluso de la provincia. Cerca de 500 personas se han dado cita en la falla Gayano Lluch, en el barrio de Torrefiel. Entre ellas la vicepresidenta Susana Camarero y el conseller Juan Carlos Valderrama, diputados autonómicos y nacionales, senadores, altos cargos del Consell e incluso eurodiputados como Esteba González Pons. La lista ha sido casi interminable.

El ambiente ha sido más de mitin que de cena estival, con música a todo trapo y el público entregado. Los mimos a Tellado por su visita, interpretada como un gesto de apoyo de Génova al equipo de Catalá y también al PPCV, han abundado. También los mensajes en clave nacional y en respaldo al jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, aprovechando la crisis del PSOE. Tellado, en su turno de palabra, ha devuelto esos elogios, en especial hacia Catalá. Ha reconocido también el trabajo de Llorca y, en un momento de runrún interno sobre el liderazgo del partido, ha pedido aparcar "personalismos" y centrarse en las elecciones.

El secretario general del PP ha situado a Catalá como "uno de los referentes más importantes del municipalismo", "una de las mejores representantes de una generación de alcaldesas" que ha comparado con otra que encabezó la "alcaldesa perpetua", Rita Barberá. Ha avalado su gestión de estos tres años y ha aplaudido su "defensa del interés general" y la mejoría de la calidad de vida de los valencianos durante su mandato.

De cara a la cita del año que viene, ha alertado que "el PP no puede fallar" y ha mandado lo que puede leerse como un aviso a navegantes: "Es momento de dejar a un lado personalismos, porque o ganamos o perdemos todos", ha señalado. Tellado también ha tenido palabras de respaldo a Llorca. Ha "felicitado y reconocido" su trabajo al frente de la Generalitat, destacando que lo ha hecho "a pulmón, sin apoyo del Gobierno".

Primera exhibición de fuerza del PPCV antes de la batalla de Valencia en presencia de Tellado / Fernando Bustamante

El president, el último en hablar, ha defendido la gestión realizada por su Consell estos seis meses frente a un Botànic que "no hizo nada". También ha elogiado a Catalá por haber "transformado" la ciudad y ha pedido recuperar la ilusión y el trabajo previo a las elecciones de 2023, en las que el PPCV tiñó de azul la C. Valenciana.

Juan Carlos Caballero, que ha roto el hielo con una breve intervención en la que ha agradecido a Tellado su apoyo al PP de Valencia. Catalá ha recogido el testigo y ha destacado la "unión" del PPCV y la "demostración de músculo" de este jueves.

Derrotar al "sanchismo"

La alcaldesa, cuyo nombre no termina de desaparecer de las quinielas a la Generalitat, ha señalado que València "debe ser una obsesión", un trabajo de "día a día". "En eso estoy y estaré siempre", ha dicho. En esa empresa, además, se ha puesto a disposición de Feijóo para ayudarle a derrotar al "sanchismo".

Así, ha asumido "la responsabilidad de ayudar a que el PP gane las elecciones nacionales con mayoría amplísima" y "contribuir de forma decisiva" a que Feijóo "sea presidente". "Cuando se atrevan, que convoquen", ha zanjado Catalá.

También ha tomado la palabra González Pons, un "casi hermano" de Tellado y "la voz de València en la mesa del comité". El eurodiputado se ha desecho en elogios hacia la alcaldesa. Ha asegurado que el PP municipal está "ahora en lo más alto", en su mejor momento, y por supuesto también ha lanzado críticas al Gobierno.

Noticias relacionadas

El presidente provincial tampoco ha querido faltar a los parlamentos. Mompó ha dado la "enhorabuena" a los afiliados locales, que tienen a "la mejor alcaldesa de España". El popular ha asegurado que en el Cap i Casal se "vuelve a sentir la ilusión" gracias a la popular, y le ha prometido el apoyo de la provincia "para volver a revalidar la alcaldía" en 2027.