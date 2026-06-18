Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo

Mesa sectorial sobre inclusión educativa

Hoy jueves 18 de junio, a partir de las 9:30 horas, la sede de la Conselleria de Educación acoge una nueva mesa de negociación, la primera tras la suspensión de la huelga indefinida del profesorado, y se centrará en la inclusión educativa.

Un abrumador 69,5% de los docentes que votaron en contra, específicamente, del bloque de propuestas en inclusión educativa. Solo el restante 30,5% lo hizo a favor.

Es el tema sobre el que girará la mesa sectorial que este jueves mantendrán los sindicatos con la Conselleria de Educación en su sede de Campanar. El paro se cerró, de momento y con la posibilidad de reactivarse en cualquier momento, el jueves pasado en una última reunión en la que solo se logró rubricar dos acuerdos parciales -de todos los sindicatos menos ANPE en materia de burocracia y solo de CSIF en materia de valenciano-. Sobre cómo iba a continuar la negociación, la consellera Carmen Ortí decía en rueda de prensa: “Por las fechas en las que estamos y la operatividad, se realizarán convocatorias en las que se traten absolutamente todos los temas que sean susceptibles de llevar a esas mesas de negociación". "No se cierra la puerta a nada, pero evidentemente también hay cuestiones de funcionamiento ordinario de esta conselleria, tenemos que preparar el curso que viene, realizar adjudicaciones, muchas cuestiones organizativas que se realizan a final de curso y que también tienen que salir adelante", indicó la consellera de Educación, que parecía apuntar a mesas ordinarias.

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