La izquierda se propone reabrir la investigación de la dana en las Corts tras la controlada por PP y Vox

El miércoles, sobre las ocho de la tarde, tras casi nueve horas de debate en las Corts, PP y Vox aprobaron el dictamen de la comisión de la dana tras quince meses y una decena de sesiones con 35 comparecientes. El resultado de la votación implicaba, a priori, poner punto y final a los trabajos sobre la catástrofe del 29 de octubre en el parlamento valenciano. A priori. Porque ante el texto aprobado por populares y voxistas, la izquierda ya se plantea abrir una nueva investigación en la cámara autonómica.

Tanto PSPV como Compromís han manifestado su intención de abrir una nueva comisión de investigación en el parlamento valenciano ante lo que han considerado un "fracaso" y una "investigación fake" respecto a la celebrada desde el pasado mes de enero de 2025 controlada por la mayoría de la derecha en este tiempo en las Corts. En esta no han comparecido ni Salomé Pradas, ni Emilio Argüeso (los máximos responsables políticos de Emergencias de la Generalitat y los únicos investigados en la causa judicial) ni Jorge Suárez, el funcionario de más alto rango dentro de este departamento, entre otros.

"Reabriremos esa comisión de investigación y señalaremos las responsabilidades de quien no las ha querido asumir", se ha comprometido este jueves la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, en una atención a los medios de comunicación. Sus palabras van en la misma línea a las que expresó unas horas antes, en el hemiciclo parlamentario, la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro. Y aunque la dirigente valencianista ya tiene registrada una nueva petición de comisión que se debería tener que debatir en septiembre, la vista de ambas va más allá de la actual legislatura.

Caso del metro

Socialistas y valencianistas anhelan que el paso por las urnas, bien en mayo de 2027 o bien antes si hubiera un adelanto, suponga un vuelco al actual equilibrio de fuerzas en la cámara autonómica, con victoria de la derecha. Ese giro sería el punto de partida para una nueva investigación que enmiende los fallos que consideran que ha tenido la que se ha llevado a cabo en las Corts ante la "comisión de exculpación" que aseguran han pergeñado PP y Vox como "coartada política" para el expresident Carlos Mazón.

La situación no es del todo novedosa en la política valenciana. De hecho, tanto Morant este jueves como Navarro el miércoles han recordado el caso del accidente de metro de València en 2006 y la gestión que se hizo al respecto en el ámbito parlamentario, un caso con el que socialistas y valencianistas llevan haciendo comparaciones desde la propia constitución de la comisión visto su funcionamiento.

Diana Morant y Pilar Bernabé saludan a una víctima de la dana en una protesta ante las Corts. / Rober Solsona/Europa Press

En este sentido, apenas unas semanas después del siniestro, en pleno verano, el PP (con mayoría absoluta) forzó una comisión parlamentaria que duró cinco días y que no señaló ningún responsable de lo ocurrido en el ámbito político. Casi una década después, y con la mayoría del Botànic en las Corts (y apoyado en Ciudadanos), se abrió una nueva comisión que acabó con otra conclusión casi opuesta tras seis meses, 22 sesiones, 75 testimonios y el análisis de 17.000 documentos: hubo "trece responsables" de la falta de previsión del accidente y de la gestión y el trato a las víctimas posterior.

Visita de Feijóo

"Se repite la historia, no han hecho una comisión de investigación, era una excusa, una tapadera y una institución como las Corts no va a seguir tapando el gran drama que vino de una negligencia política", ha indicado Morant de la que ha señalado directamente al "antes Consell de Mazón, ahora de Llorca". "No estuvieron a la altura", ha reiterado.

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Así, la también ministra de Ciencia ha ligado la hipotética reapertura de la comisión con la visita de Alberto Núñez Feijóo prevista para este sábado a Sueca en un acto del PP de la provincia de Valencia. "Espero que venga a pedir disculpas y suspender de militancia a Mazón", ha expresado la dirigente socialista recordando el chat del Consell el 29-O y recordando que en este grupo aún están otros consellers como Susana Camarero, José Antonio Rovira o Vicent Martínez Mus que "sabían lo que pasaba ese día" y "han mantenido la mentira".