La jueza de la dana cita de nuevo al diputado de Bomberos tras constatar que fue avisado del desbordamiento del Poyo

La jueza de la dana ha citado a declarar, por segunda vez, al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, tras descubrir por revelación de la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, que fue avisado del desbordamiento del barranco del Poyo aquella fatídica tarde del 29 de octubre en la que él estaba presente en la reunión de responsables de emergencias, el Cecopi.

La jueza ha constatado, a partir de las facturas telefónicas de la exalcaldesa de Chiva y del propio Avelino Mascarell, que se produjo aquella llamada a las 18.55 de la tarde, justo al poco tiempo de que se reactivara el Cecopi en el centro de coordinación de emergencias, presidido por la consellera Salomé Pradas. Según la declaración de Amparo Fort, del PP, a pesar de no saber que el diputado provincial estaba en ese encuentro, le llamó después de ver un "golpe de agua brutal" que "desbordó absolutamente todo" sobre "las 18.30 o 19 horas".

La que fuera primera edil de Chiva, municipio situado en la cabecera del barranco del Poyo, reveló así el contenido de un contacto telefónico que el propio Avelino Mascarell dijo en su interrogatorio que no recordaba. Un contenido que, de hecho, se considera clave porque, hasta la fecha, casi todos los testigos del Cecopi habían declarado que en la reunión en ningún momento se habló de los problemas del barranco del Poyo.

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Este jueves, y tras el cotejo de las facturas telefónicas tanto de Fort como de Mascarell, la jueza ha citado "nuevamente como testigo" al diputado provincial.