La mesa electoral de los farmacéuticos valencianos anula las elecciones por "irregularidades" en el voto por correo y marca repetirlas

Los farmacéuticos valencianos tendrán que votar de nuevo para elegir quien preside el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof). Lo harán después de que la mesa electoral, un órgano con entidad propia para supervisar el proceso electoral, haya decidido anular las elecciones, celebradas el pasado 10 de mayo y en las que se impuso Juventino Jiménez, por "irregularidades" en el voto por correo. Las dos candidaturas rivales, la de Sergio Marco y la de Santiago Riaza, habían presentado recursos -los días 18 y 19 de mayo, respectivamente, ocho y nueve días después del proceso- y, finalmente, la mesa ha decidido estimar estos recursos, anular la votación y convocar un nuevo proceso electoral sin fecha aun marcada.

Juventino Jiménez se impuso con 853 votos frente a los 772 obtenidos por Sergio Marco y los 678 de la candidatura de Santiago Riaza. En total, sumando los 114 votos anulados, se emitieron 2.417 votos. De ellos, 1.985 o el 82 %, se emitieron por correo. Es aquí donde se han centrado los recursos y lo que ha llevado a la mesa a suspender la votación al detectarse una "irregularidad de carácter sustancial" porque un grupo de votos -no se detalla su número, aunque podría superar el centenar- "no fue remitido a la Notaría de forma individual y certificada por cada electro, sino a través de terceros y de forma agrupada".

La mesa determina que esta práctica "contraviene los principios de libertad y personalidad" del sufragio ya que la intervención de terceros con interés en el resultado electoral en la cadena de custodia del voto puede "propiciar situaciones de presión, condicionamiento o negociación del sufragio". Y que, además, no se puede acreditar "de forma fehaciente que cada elector realizó personalmente el acto de emisión del sufragio. Teniendo en cuenta la poca diferencia de votos entre las tres candidaturas, la mesa interpreta que el número de votos emitidos por correo agrupados "podría superar la diferencia de votos entre las candidaturas concurrentes" y, por tanto, su "exclusión del cómputo podría alterar el resultado de las elecciones".

Criterios inequívocos

Frente al nuevo proceso electoral, la Mesa Electoral apunta a que se deberán establecer con "carácter previo e inequívoco" los criterios para el voto por correo. Sin embargo, apunta a que cada elector "deberá remitir personalmente su sobre de votación mediante correo certifica individual", sin que quepa la remisión agrupada a través de terceros". Asimismo, avanza que solo se considerarán "válidos los votos por correo certificado que porten etiqueta individual de Correos en el sobre exterior".

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Al respecto, la candidatura Voz Farmacéutica, encabezada por Sergio Marco, ha valorado, en un comunicado, esta resolución que "lo ocurrido evidencia no se trataba de una cuestión menor ni de una discrepancia política, sino de una vulneración de los principios básicos que deben regir cualquier votación: individualidad, custodia y autenticidad del voto". “El colegio necesita abrir una nueva etapa basada en la transparencia, el rigor y el respeto absoluto a las normas", han añadido en un comunicado. Por su parte, Avanza Micof de Santiago Riaza, defendía hace unos días que el procedimiento había vulnerado "las garantías básicas de trazabilidad, autenticidad y confidencialidad” exigibles en cualquier proceso electoral. Por el momento desde el Micof no han emitido ningún comunicado oficial. Lejos queda la imagen de unidad compartiendo una cerveza de los tres candidatos juntos que se tomaron la mañana después de las elecciones.