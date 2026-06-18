Redacción Levante-EMV

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Multas de entre 750 y 3.000 euros por incumplir estas normativas en las playas de la Comunitat Valenciana

A las puertas del verano, las playas de la Comunitat Valenciana empiezan a abarrotarse, por lo que siempre esta bien recordar la ordenanza municipal de la utilización de las playas y zonas adyacentes que el Ayuntamiento de Valencia sacó en 2016. Un planteamiento para mejorar la concienciación ciudadana, garantizar la convivencia y facilitar una gestión eficaz del dominio público costero dentro del término municipal.

Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 750 euros y, entre ellas, se encuentran el uso de aparatos sonoros o instrumentos musicales cuando, por su volumen, causen molestias a otros usuarios; el uso indebido del agua de duchas y lavapiés; lavarse en el mar o en la arena con jabón u otros productos de aseo; la práctica de juegos sin respetar las normas establecidas; o la obstrucción de las funciones de vigilancia, salvamento, limpieza o autoridad son infracciones leves.

Las infracciones graves están penadas con multas de entre 751 y 1.500 euros y son aquellas conductas que comprometan de forma más directa la seguridad, la limpieza, la convivencia o el correcto uso del espacio público.

Las muy graves están penadas con multas de entre 1.501 y 3.000 euros. Las infracciones muy graves se reservan para las conductas de mayor impacto sobre la seguridad, el medio ambiente o el dominio público. Se incluyen en esta categoría el vertido o depósito de materias que puedan provocar contaminación o riesgo de accidentes. Más información