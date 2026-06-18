Las multas del verano en las playas de la Comunitat Valenciana: entre 750 y 3.000 euros

Cuando llega el verano, hay que tener en cuenta de la ordenanza municipal de la utilización de las playas y zonas adyacentes que el Ayuntamiento de Valencia sacó en 2016. Un planteamiento para mejorar la concienciación ciudadana, garantizar la convivencia y facilitar una gestión eficaz del dominio público costero dentro del término municipal.

Como decimos, tiene competencias para el uso de las playas, con especial atención a la higiene en las zonas de baño, la ubicación de actividades autorizadas, la presencia de animales, la pesca, la práctica deportiva, la utilización de instalaciones públicas y la protección del entorno litoral y marino.

La ordenanza considera infracción cualquier vulneración de las prescripciones recogidas en el documento, sin perjuicio de las competencias sancionadoras que puedan corresponder a otras administraciones o de la aplicación de otras ordenanzas municipales, como las relativas a limpieza, contaminación acústica, tenencia de animales, circulación, venta no sedentaria u otras materias relacionadas.

Sombrillas en las playas de València / JM López

Infracciones leves

Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 750 euros y, entre ellas, se encuentran el uso de aparatos sonoros o instrumentos musicales cuando, por su volumen, causen molestias a otros usuarios; el uso indebido del agua de duchas y lavapiés; lavarse en el mar o en la arena con jabón u otros productos de aseo; la práctica de juegos sin respetar las normas establecidas; o la obstrucción de las funciones de vigilancia, salvamento, limpieza o autoridad son infracciones leves.

También la evacuación fisiológica en el mar o en la playa, el incumplimiento de las normas básicas de limpieza por parte de los usuarios, la instalación de tiendas de campaña, parasoles no diáfanos o elementos que supongan acampada, así como dejar parasoles, sillas, mesas u otros enseres con el único fin de reservar espacio cuando sus propietarios no se encuentren presentes.

Infracciones graves

Las infracciones graves están penadas con multas de entre 751 y 1.500 euros y son aquellas conductas que comprometan de forma más directa la seguridad, la limpieza, la convivencia o el correcto uso del espacio público. Entre ellas figuran el incumplimiento de las obligaciones de limpieza por parte de titulares de servicios de temporada o actividades autorizadas, el depósito de materiales en combustión en contenedores, la pesca en zonas, épocas u horarios no permitidos, o el uso de instrumentos de pesca submarina que puedan poner en riesgo a otras personas.

La Diputació de València incorpora nuevos vehículos y maquinaria para mejorar la limpieza de playas / Levante-EMV

También serán infracciones graves la circulación o estacionamiento de vehículos en la playa sin autorización, pernoctar durante la temporada de baño, hacer fuego o utilizar barbacoas, anafes, bombonas de gas u otros utensilios similares, así como deteriorar duchas, lavapiés, aseos o mobiliario urbano.

La norma incluye igualmente como infracciones graves el uso de aparatos sonoros o instrumentos musicales en las playas integradas en el Parque Natural de la Albufera, la práctica de surf, windsurf u otros deportes similares incumpliendo las normas establecidas, la permanencia de embarcaciones, motos acuáticas, tablas o hidropedales fuera de las zonas señalizadas, el baño con bandera roja, la negativa a colaborar con la Administración municipal o sus agentes, y la reincidencia en dos faltas leves en el plazo de un año.

Infracciones muy graves

Las muy graves están penadas con multas de entre 1.501 y 3.000 euros. Las infracciones muy graves se reservan para las conductas de mayor impacto sobre la seguridad, el medio ambiente o el dominio público. Se incluyen en esta categoría el vertido o depósito de materias que puedan provocar contaminación o riesgo de accidentes, la ocupación de la playa mediante instalaciones fijas o desmontables sin la preceptiva autorización, la navegación de embarcaciones a menos de 200 metros de la costa cuando esté prohibido, y cualquier otra vulneración grave de las normas de navegación, salvo que una normativa específica establezca otra sanción.

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También se considerarán muy graves la reiteración de tres faltas graves en los últimos cuatro años, el incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos formulados por la Administración municipal y cualquier acción u omisión que genere un impacto negativo sobre la fauna y la flora litoral o marina.