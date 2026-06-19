Las asociaciones de consumidores responden: "Los afectados por Corazul Cruceros tiene derecho a recuperar todo su dinero"

El pasado 4 de junio la naviera Corazul Cruise Line lanzaba un comunicado tras su decisión de cancelar todos los cruceros previstos para este verano por el Mediterráneo y trasladar sus operaciones a Brasil. Así miles de personas se han quedado compuestos y sin crucero. Ahora las personas afectadas (que son, principalmente, familias que vieron en este crucero la oportunidad de acceder a un viaje de lujo a un precio accesible) buscan alternativas de vacaciones y por ello exige a las agencias de viaje implicadas que sean lo más rápidas posible a la hora de devolver el dinero invertido.

"Las personas afectadas tienen derecho a recuperar todo su dinero de forma íntegra. Para ello, deben solicitar por escrito el reembolso y aportar la documentación que demuestre la reserva y los pagos", explican desde la Unión de Personas Consumidoras de la Comunitat Valenciana. Esta solución es tanto para quienes decidieron contratar un seguro de cancelación como para quienes optaron por no hacerlo. "El seguro de cancelación es para los casos donde quien cancela es el cliente. Así que aquí no cuenta y todas las personas afectadas tiene derecho a la devolución íntegra", recalcan. Otra cosa es cuanto recibirán el dinero, ya que la ley marca los plazos de respuesta, pero deja en el limbo el tiempo para recuperar el dinero invertido.

"Las agencias de viajes deben actuar con celeridad porque, a final, las familias afectadas tienen muy poco margen de maniobra y si encima lo hacen con el bolsillo vacío la cosa se complica", explican desde la asociación de consumidores. Por ello, y también sabedoras de esta circunstancia, hay agencias de viajes que están ofertando otros cruceros, otros destinos y otras experiencias para que, de una manera u otra, las personas afectadas tengan vacaciones.

Grave perjuicio para agencias y clientes

Ese es el caso, de por ejemplo, la agencia Miramar Cruises que asegura que "desde el mismo momento de la cancelación de los cruceros nos pusimos a aportar soluciones a los clientes. A partir de ahí establecemos una serie de prioridades que se basan en reubicar a aquellos clientes que quieren continuar con sus cruceros en otros productos, lo cual es una gestión tremendamente ardua para encajar en otras navieras respetando los precios y fechas que inicialmente habían contratado los clientes con Corazul. Esto implica un perjuicio muy grave para nuestra agencia", afirman. Y añaden: "Estamos tratando de dar prioridad a los que quieren navegar con otro barco, dado que las fechas de salida de sus cruceros inicialmente contratados están muy próximas y queremos darles soluciones y alternativas para que puedan viajar. En segundo lugar, estamos gestionando los reembolsos con la mayor celeridad posible".

Ahora bien, hay agencia de viajes que están planteando a los clientes que parte del reembolso sea en un bono sin fecha de caducidad. Sin embargo, desde las asociaciones de consumidores advierten de que, para que eso sea así, "la agencia debe haber especificado en la factura a cuánto ascienden los gastos de gestión y devolver esa cuantía en forma de bono. Solo de esa manera el bono es aceptable".

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Corazul Cruceros es una marca de cruceros que "nace en el mercado hispano y se construye en torno a una forma de vivir mediterránea", según consta en su página web. Sin embargo, la naviera ha decidido no navegar por el mar Mediterráneo y hacer lo propio en Brasil, donde ya anuncia nuevas rutas para la temporada de invierno del 2027.