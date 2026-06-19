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Borja Sanjuan, el nuevo doctor de la UV con sello Pelayo

Borja Sanjuan muestra su tesis doctoral en Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.

Borja Sanjuan muestra su tesis doctoral en Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La Facultad de Derecho de la Universitat de València tiene un nuevo doctor a la vez que Borja Sanjuan tiene un nuevo apartado dentro de su currículum. El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València defendió el pasado miércoles su tesis sobre la exclusión política y el derecho a la ciudad en València para obtener su doctorado en Derecho, Ciencia Política y Criminología, una exposición que, tal y como mostró en sus redes sociales, no hizo ni mucho menos solo.

Sanjuan estuvo rodeado por familiares, amigos y compañeros de partido, que en este caso, no parecen ser un oxímoron. Arroparon al dirigente socialista otros concejales del consistorio como Borja Santamaría o Javier Mateo, así como la exconcejala María Pérez, todos dentro del conocido grupo de los Pelayo, por la sede de Joves Socialistes en València. También estuvieron, entre otros, la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, el exconseller de Hacienda, Vicent Soler, o el director del Ivie, Francisco Pérez, profesores suyos.

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"Esta tesis es una reivindicación de las deudas. Las que tengo con quienes me han permitido la curiosidad y seguir siendo ese niño que se hace preguntas. Con quienes me ponen a escribir y con quien escribe conmigo a cuatro manos. Con mis profesores y maestros, de los que siempre seré un alumno agradecido. Con quienes le dicen que no a un cabezón, a riesgo de ser siempre rebatidos. Con mis lugares en el mundo. Con mi Universitat. Hoy soy doctor gracias a ellos y ellas. Llámalo casa", escribió en su cuenta de Instagram donde recibió felicitaciones de más compañeros de partido o de pleno municipal como Sandra Gómez, Papi Robles o Víctor Camino.

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