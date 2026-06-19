Vaivén
Borja Sanjuan, el nuevo doctor de la UV con sello Pelayo
La Facultad de Derecho de la Universitat de València tiene un nuevo doctor a la vez que Borja Sanjuan tiene un nuevo apartado dentro de su currículum. El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València defendió el pasado miércoles su tesis sobre la exclusión política y el derecho a la ciudad en València para obtener su doctorado en Derecho, Ciencia Política y Criminología, una exposición que, tal y como mostró en sus redes sociales, no hizo ni mucho menos solo.
Sanjuan estuvo rodeado por familiares, amigos y compañeros de partido, que en este caso, no parecen ser un oxímoron. Arroparon al dirigente socialista otros concejales del consistorio como Borja Santamaría o Javier Mateo, así como la exconcejala María Pérez, todos dentro del conocido grupo de los Pelayo, por la sede de Joves Socialistes en València. También estuvieron, entre otros, la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, el exconseller de Hacienda, Vicent Soler, o el director del Ivie, Francisco Pérez, profesores suyos.
"Esta tesis es una reivindicación de las deudas. Las que tengo con quienes me han permitido la curiosidad y seguir siendo ese niño que se hace preguntas. Con quienes me ponen a escribir y con quien escribe conmigo a cuatro manos. Con mis profesores y maestros, de los que siempre seré un alumno agradecido. Con quienes le dicen que no a un cabezón, a riesgo de ser siempre rebatidos. Con mis lugares en el mundo. Con mi Universitat. Hoy soy doctor gracias a ellos y ellas. Llámalo casa", escribió en su cuenta de Instagram donde recibió felicitaciones de más compañeros de partido o de pleno municipal como Sandra Gómez, Papi Robles o Víctor Camino.
Suscríbete para seguir leyendo
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
- Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”
- Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: 'Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero
- Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
- María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"