La comisaria de la CHJ justifica el 'silencio' en el Cecopi sobre el Poyo durante la dana: "Pensaba que Emergencias hacía su trabajo, ahora no me hubiera confiado"

Uno de los motivos de controversia en la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la dana es que se limitara a presentar los datos del caudal en su portal, enviar un aviso tardío a las 18.43 horas alertando de la crecida súbita en el barranco del Poyo pero que sus representantes, conectados telemáticamente al Cecopi, no lanzaran ninguna advertencia de viva voz en la reunión. En ese sentido, la comisaria de aguas del organismo de cuenca, Cristina Solà, justificó en su testifical ante la jueza de la dana este 'silencio' pese a recibir incluso vídeos del desbordamiento de este cauce. "Yo creía que los de emergencias estaban haciendo el trabajo que les correspondía, ahora a lo mejor no hubiera confiado".

La testigo explicó que el correo con el caudal disparado llegó precisamente en pleno parón del Cecopi, por lo que no pudieron "ponerlo de manifiesto" entonces. Pero tampoco lo hicieron cuando se retomó la reunión a las 19 horas. "No se detallaron, entendíamos que ellos eran conocedores de esos datos, era una información que entendíamos ya les constaba", explicó la comisaria de aguas, que también recibió en su teléfono móvil un vídeo del desbordamiento por parte de un trabajador de la CHJ

Preguntada por si no consideró "oportuno" trasladar la información que iba llegando, insistió: "Daba por hecho que la información que tenían allí era mucho mas relevante, no pensé que pudiera aportar información adicional de lo que ya se conocía en ese momento cuando ya se ha informado del caudal que tiene la rambla del Poyo y yo no interrumpí para dar una información que ya se sabía". De hecho, recalcó que para ese momento "ya se había decidido el aviso a la población y estaban con el debate de enviar ese aviso" por lo que "esos videos o ese material no aportaba nada". "Echo la vista atrás y…yo creía que los de emergencias estaban haciendo el trabajo que les correspondía, ahora a lo mejor no hubiera confiado", concluyó a este respecto.

El ES Alert tardío y el agente medioambiental que teletrabajó

Así pues, Solà desmontó de forma frontal el relato de que el primer EsAlert, remitido a las 20.11 horas, se enviara solo por la presa de Forata, como han sostenido los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su 'número dos' Emilio Argüeso: "Eso no puede ser [...], la situación y las precipitaciones estaban en una zona muy extendida [...], los avisos eran por los que todos los cauces venían muy crecidos". Sostuvo que ya en el primer tramo (17-18h) se daba por hecho el envío de un SMS y que le sorprendió que a las 19 horas aún no se hubiera mandado ninguno.

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En contra de lo dicho por testigos y los dos investigados, aseguró que en el Cecopi sí se habló de los barrancos de la 'zona cero'. "Horteta no sé si como tal se pronuncia en el Cecopi, pero el Poyo sí que sale durante ese tiempo, y sobre todo ya habíamos mandado el aviso a la confederación", aseguró Solà en su testifical. En cuanto al agente medioambiental que debía cubrir esa zona, aseguró que "estuvo trabajando desde su domicilio" porque parte de su trabajo consiste en redactar informes y hacer "seguimiento de precipitaciones y caudales". Solà aseguró que "desde su casa podía consultar, valorar precipitaciones y caudales de su sector".