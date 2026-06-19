El Consell confía en aprobar los Presupuestos antes de verano y en convencer a Vox con el "arraigo"
Barrachina se muestra "convencido" de que las cuentas saldrán adelante antes del parón estival y "seguro" de que el socio hará una "interpretación favorable" de la redacción actual sobre las condiciones de acceso a la vivienda pública
El Consell confía en que su sintonía con Vox le valga para aprobar tanto los Presupuestos de la Generalitat de 2026 como la ley de Medidas Fiscales antes de verano. El calendario no estaba nada claro dado el retraso con el que el Ejecutivo ha aprobado las cuentas y la ley de Acompañamiento este año, lo que obliga a una tramitación a la carrera en las Corts, pero el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha dicho tener "plena convicción" en que llegarán a tiempo.
Barrachina también ha exhibido optimismo sobre el contenido de la ley de Acompañamiento, donde Vox quiere plasmar la "prioridad nacional" pero por ahora el anteproyecto del gobierno del PP sólo habla de "arraigo". Los voxistas han venido avisando de que si no aparece, "no habrá presupuestos", pero el portavoz no se ha mostrado en absoluto preocupado por esas advertencias de su socio, a quien espera convencer con la actual redacción.
"El concepto [de prioridad nacional] puede ser interpretable, pero seguro que la interpretación de nuestros socios será favorable. Estamos negociando en esa dirección", ha indicado el dirigente popular, quien este miércoles en las Corts dio varios capotazos a varios diputados voxistas que le insistían en la necesidad de ver ese principio plasmado en la letra pequeña de la ley.
Barrachina ha añadido que "cada cual debe interpretar" si al arraigo que el Consell ha introducido como aspecto baremable (no excluyente) para el acceso a viviendas públicas, que concretamente habla de "vinculación continuada al territorio", "se le puede llamar prioridad nacional", insistiendo siempre en su confianda de que Vox lo "interpretará de forma favorable".
Contraposición con el Gobierno
En cualquier caso, el Consell trata de poner el foco en el hecho propio de aprobar unos presupuestos, mientras insiste en repartir halagos a Vox y duros ataques al Gobierno, de quien se quiere diferenciarse aprobando estas cuentas, aunque con mucho retraso. "Felizmente, estamos dando pasos para que los valencianos disfruten de un nuevo presupuesto y la ley que lo acompañe", ha señalado recordando las rebajas fiscales que se incluyen en la norma adjunta a los presupuestos.
"Quiero agradecerlo a Vox, porque sin ellos no sería posible esta bajada de impuestos o comenzar a adoptar los compromisos como los 3.338 millones adicionales para la educación pública y la contratación de 7.000 profesores", ha subrayado.
Así, además de insisitir en esa "convicción" de que "antes de vacaciones serán aprobadas ambas normas", Barrachina ha puesto el foco en que "la clave" es el "contraste" con el Ejecutivo central: en el caso de la Generalitat "es cuestión de días", mientras en el caso del Gobierno esa ausencia de cuentas se mide "en años". "Les animamos a que los presente" ha apostillado el portavoz.
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