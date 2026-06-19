Corte total de la A-23 en sentido Teruel por un accidente de un camión en Gilet

Un accidente de tráfico mantiene cortada la autovía Mudéjar (A-23) en sentido hacia Teruel este viernes 19 de junio. La Dirección General de Tráfico ha habilitado un desvío obligatorio desde Sagunt por la nacional N-234, en el punto kilométrico 2.8 de la autovía. El siniestro se ha registrado en el punto kilométrico 4.0 unos minutos antes de las 7:00 horas y genera tres kilómetros de retenciones en Sagunt.

Un camión corta los dos carriles de la A-23 / Levante-EMV

Hasta el lugar del accidente se ha movilizado una dotación de bomberos, sin emabrgo no han tenido que actuar puesto que el conductor se encontraba ya fuera del camión y atendido por medios sanitarios, según afirman fuentes del consorcio provincial.

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La A-23, sin tráfico por el corte de la vía por un accidente en Gilet / DGT

Dos accidentes en el área metropolitana de València

En el área metropolitana de València se registran esta mañana dos accidentes más. El primero en la vía de servicio de a V-30 en Xirivella, y genera dos kilómetros de retenciones en sentido a la A-7. La CV-36 registra el segundo accidente esta mañana en Picanya. Según ha podido saber Levante-EMV, se trata de un alcance entre dos coches en la incorporación a la autovía de Torrent.