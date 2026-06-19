Tráfico
Corte total de la A-23 en sentido Teruel por un accidente de un camión en Gilet
El vehículo ha volcado sobre la autovía e invadido todos los carriles
Se ha habilitado un desvío por la N-234
Dos accidentes más se registran en el área metropolitana de València
Un accidente de tráfico mantiene cortada la autovía Mudéjar (A-23) en sentido hacia Teruel este viernes 19 de junio. La Dirección General de Tráfico ha habilitado un desvío obligatorio desde Sagunt por la nacional N-234, en el punto kilométrico 2.8 de la autovía. El siniestro se ha registrado en el punto kilométrico 4.0 unos minutos antes de las 7:00 horas y genera tres kilómetros de retenciones en Sagunt.
Hasta el lugar del accidente se ha movilizado una dotación de bomberos, sin emabrgo no han tenido que actuar puesto que el conductor se encontraba ya fuera del camión y atendido por medios sanitarios, según afirman fuentes del consorcio provincial.
Dos accidentes en el área metropolitana de València
En el área metropolitana de València se registran esta mañana dos accidentes más. El primero en la vía de servicio de a V-30 en Xirivella, y genera dos kilómetros de retenciones en sentido a la A-7. La CV-36 registra el segundo accidente esta mañana en Picanya. Según ha podido saber Levante-EMV, se trata de un alcance entre dos coches en la incorporación a la autovía de Torrent.
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