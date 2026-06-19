La exconsellera Pradas acude al juzgado de la dana para reconocer como propio el borrador del ES Alert

La que fuera consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha comparecido este viernes en el juzgado de Catarroja donde ha reconocido la autoría de las notas del borrador del ES-Alert y en el que ha pedido no someterse a la prueba caligráfica acordada por la magistrada instructora.

En el manuscrito se recogen los acuerdos del Cecopi de que "se eviten desplazamientos por Valencia", la permanencia en casas en las zonas de La Ribera, Horta Sud y Hoya de Buñol y el "alejamiento de cauces" y la necesidad de "elevarse a la primera planta", aspecto este último que no apareció en el primer ES Alert de las 20.11 horas. También aparece en el manuscrito alguna referencia a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La magistrada ordenó esta diligencia para comprobar que, efectivamente, el texto estaba escrito por la entonces consellera de Interior pero el abogado de Pradas insistió en que era innecesaria tras reconocer Pradas "íntegramente la autoría del documento manuscrito”, al haber sido redactado “de su puño y letra”. Sin embargo, la jueza rechazó la petición y la defensa de Pradas acudió a la Audiencia Provincial, que ratificó a la magistrada y exigiendo la citación presencial de la exdirigente de Emergencias.

La sección segunda de la Aduencia sostenía que hacía falta "la declaración de la investigada con todas las garantías y ante el juez, reconociendo la autoría del documento, no puede afirmarse que la diligencia encaminada a comprobar este hecho sea inútil o superflua". Así que la exconsellera ha acudido este viernes para hacer lo propio: ha reconocido el manuscrito como propio pero no así el reverso, que si bien tenía el logo de la Generalitat, como las cuartillas que usaba Pradas en aquel momento, también había un número de teléfono y notas adicionales que, según la exconsellera, no estaban escritas con su letra y, además, estaban en color azul mientras que la primera plana estaba en color negro.

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Al respecto, la defensa de Pradas sostiene que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, manifestó que las notas manuscritas de este documento "se las llevó del Cecopi sobre las 19.45 horas, para la gestión del envío de los dos Es-Alert" y mantiene que este hecho "demuestra que a esa hora ya estaban decididos y autorizados por el Cecopi los textos de los dos ES-Alert, así como decidida la solicitud UME a toda la provincia".