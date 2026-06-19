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Génova deja en el aire el congreso del PPCV para ratificar a Llorca horas antes de la visita de Feijóo

Miguel Tellado, de visita en las Hogueras, avala la continuidad del alcalde de Alicante pero abre la puerta a acudir a las elecciones sin un candidato escogido por las bases: "Cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones"

Vicent Mompó, Juanfran Pérez Llorca, Jaime de los Santos, Miguel Tellado, María José Catalá, Esteban González Pons y Juan Carlos Caballero, anoche

Vicent Mompó, Juanfran Pérez Llorca, Jaime de los Santos, Miguel Tellado, María José Catalá, Esteban González Pons y Juan Carlos Caballero, anoche / Fernando Bustamante

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José Luis García Nieves

Mateo L. Belarte

València

María José Catalá tenía razón hace un par de días cuando dijo que lo importante no son los congresos orgánicos, sino ganar elecciones. El número dos del PP, Miguel Tellado, está de gira por la Comunitat Valenciana y esta mañana ha confirmado lo que es evidente: "No hay fecha para la celebración de ese congreso", ha dicho preguntado por los periodistas.

La cuestión es que 'ese congreso' es el cónclave regional que el PPCV debió celebrar hace un año, y que no se hizo porque la situación crítica de Carlos Mazón tras la dana desaconsejaba que el partido se hipotecara con un líder que parecía amortizado antes de su dimisión, que llegó al final en noviembre.

La cuestión, también, es que este congreso regional sigue aplazándose hoy, con el partido ya habiendo acometido una sucesión con Juanfran Pérez Llorca como jefe del Consell, al que sin embargo parece que la dirección nacional no termina de confirmar. Llorca preside una gestora, no una dirección. Ese congreso sería la forma de despejar dudas, pero Génova no lo tiene claro. Este sábado, además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acude a Sueca a participar por primera vez en año y medio en un acto de partido con los populares valencianos, en este caso un almuerzo masivo que organiza Vicent Mompó, líder provincial. Habrá que ver si Feijóo pronuncia las palabras mágicas que despejen las dudas que sobrevuelan el futuro del PP valenciano. O si un silencia atronador sigue alimentado las dudas sobre el futuro del PPCV y del president.

"Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos y de los castellonenses". "Este es el momento de trabajar y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones", zanjó Tellado sin zanjar las dudas.

¿Candidato elegido a dedo?

Con ese escenario se abriría la puerta a acudir a las urnas con un candidato no elegido (o ratificado) por las bases. Desde el PPCV, y desde hace tiempo, se reclama a Génova que sea la militancia valenciana la que escoja a sus líderes y a sus candidatos. Lo hicieron el propio Llorca, Vicent Mompó y con especial intensidad Francisco Camps, que se va a presentar a liderar el partido en ese congreso regional cada vez más incierto.

Esta dilación, con un contexto electoral volátil en el que en cualquier momento podría haber un adelanto electoral en España (y Pérez Llorca tiene las competencias para adelantar elecciones autonómicas cuando lo desee), deja abierto un escenario en el que, por plazos, Génova pudiera optar por una designación directa del candidato a la Generalitat, siendo Llorca la opción más lógica. Habrá que ver si el discurso de Feijóo de este sábado aclara dudas al respecto. Cuando llegue el momento de las elecciones, "se tomarán las decisiones oportunas", trasladó Tellado cuando le preguntaron por si se va a ratificar al exalcalde de Finestrat, que podría mantenerse en una situación de interinidad.

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El escenario que sí que ha despejado el emisario de Feijóo es el de la ciudad de Alicante. Tellado ha confirmado ante los medios al alcalde Luis Barcala como candidato a las próximas municipales. El escándalo de la VPO había despertado dudas que parece que no existen en la dirección nacional.

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