Guerra total entre los farmacéuticos valencianos ante una repetición electoral después de "irregularidades" en el voto por correo

Un poco más de un centenar de votos por correo -se desconoce su número concreto-, remitidos de forma conjunta por un tercero, han convertido las elecciones del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) en un problema para la institución y en una guerra abierta entre los tres candidatos. La votación se celebró el pasado 10 de mayo y dio la victoria por un estrecho margen a Juventino Jiménez. Se impuso con 853 votos y con una diferencia de 71 votos respecto a Sergio Marco (772), mientras que Santiago Riaza obtuvo 678. Es llamativo que, a pesar de que la jornada electoral fue un domingo, el 82 % de los 2.417 votos fueron por correo.

La mesa electoral del Micof invalidó las elecciones ayer jueves por "irregularidades" en el voto por correo y ordenó repetirlas porque este centenar de votos que no fueron remitidos por la Notaría de forma individual y certificada, sino "a través de terceros y de forma agrupada" podrían "superar la diferencia de votos entre las candidaturas concurrentes" y, por tanto, su "exclusión del cómputo podría alterar el resultado de las elecciones". Además, considera que esa práctica "contraviene los principios de libertad y personalidad". La decisión se tomó después de que las dos candidaturas con menos votos interpusieran sendos recursos, los días 18 y 19 de mayo, dentro del plazo de 10 días posteriores establecido en los estatutos del colegio. Lo hicieron pese a que el día posterior a las elecciones dieran por bueno el resultado y mandaran una foto a los medios tomándose un refrigerio. De hecho, la toma de posesión de Jiménez se pospuso a la espera de la resolución del dictamen de la mesa y, en este punto del proceso, todo indica que Javier Giner seguirá como presidente interino con Jiménez como vicepresidente.

Juventino Jiménez, Sergio Marco y Santiago Riaza el día después de las elecciones del Micof. / ED

Las elecciones a presidir el Micof se repetirán ahora, en una fecha por determinar aún; falta resolver si la fecha la ha de marcar el presidente en funciones o la mesa electoral. No lo harán en un clima de paz y armonía porque el enfrentamiento entre las candidaturas es firme. La de Juventino Jiménez ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la proclamación de las candidaturas de Riaza y Marco por contener candidatos a la vocalía que incumplen los estatutos, algo que no hizo en el proceso electoral anterior. La de Riaza cuenta con un "farmacéutico no ejerciente" y la de Marco incluía "un farmacéutico colegiado jubilado".

Según el artículo 51 de los estatutos del Micof, "son elegibles los colegiados que, además de ostentar la cualidad de electores, reúnan una serie de condiciones". Estas son: llevar ejerciendo la profesión un mínimo de tres años, para los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y contador; o tener una antigüedad mínima de un año para los vocales. El texto permite la inclusión de un "único candidato colegiado sin ejercicio o/y un único candidato jubilado" de forma excepcional.

Defensa de 'Impulso Farmacéutico'

La candidatura de Jiménez, bajo el nombre de 'Impulso Farmacéutico', ha emitido un comunicado para defender que la vigencia del proceso electoral "se ajustó a los estatutos" como avaló un notario. Asimismo, acusa a la mesa electoral de cambiar las "reglas del juego a mitad del proceso" al imponer unos "requisitos que no existían en la votación" anulada; no se especificaba que se debía mandar de forma individual y con una etiqueta individual de Correos en cada sobre exterior. "Estos cambios se deberían hacer en la asamblea", esgrimen. En adición, consideran que la mesa se contradice "a sí mismo de forma flagrante" al admitir que "todas las candidaturas usaron intermediarios para depositar los sobres en Correos". Por último, acusa a la mesa de haber sido asesorada por un "letrado que se ha declarado posteriormente en conflicto de intereses".

En el comunicado, la candidatura defiende que las otras dos candidaturas están molestas por una "cultura de gestión" que funciona "con orden, con número y con rigor", una fórmula que pretenden llevar el Micof. "Esa es, probablemente, la razón de fondo por la que se está intentando revertir el resultado por la vía del procedimiento", añaden.

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Al respecto, la candidatura Voz Farmacéutica, encabezada por Sergio Marco, ha valorado, en un comunicado, esta resolución que "lo ocurrido evidencia no se trataba de una cuestión menor ni de una discrepancia política, sino de una vulneración de los principios básicos que deben regir cualquier votación: individualidad, custodia y autenticidad del voto". “El colegio necesita abrir una nueva etapa basada en la transparencia, el rigor y el respeto absoluto a las normas", han añadido en un comunicado. Por su parte, Avanza Micof de Santiago Riaza, defendía hace unos días que el procedimiento había vulnerado "las garantías básicas de trazabilidad, autenticidad y confidencialidad” exigibles en cualquier proceso electoral. Por el momento desde el Micof no han emitido ningún comunicado oficial. Lejos queda la imagen de unidad compartiendo una cerveza de los tres candidatos juntos que se tomaron la mañana después de las elecciones.