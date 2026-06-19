Los hospitales valencianos afrontan un verano 'al límite' con menos camas y el cierre de más de 600 solo en agosto

El plan de verano de la Conselleria de Sanidad cuenta con un presupuesto de 85 millones de euros; son 3 millones más que el ejercicio anterior, como adelantó Levante-EMV. Con este presupuesto, se prevé contratar a aproximadamente 9.000 sanitarios, abrir 25 consultorios auxiliares en las playas y reforzar 74 centros de salud, unas cifras idénticas a las del año 2025. No ocurre lo mismo con los hospitales porque, a pesar del aumento económico, cerrarán más camas que el año anterior; es decir, los centros podrán tener menos pacientes ingresados. No hay una cifra global porque el departamento de Marciano Gómez no la ha ofrecido desgranada a los sindicatos como ocurrió en 2024 y también en 2025, pero la información recopilada por este periódico de diferentes fuentes así lo refrenda. Los 13 departamentos de los que se conocen datos dejan más de 600 lechos clausurados solo en agosto; el año pasado eran 700 sumando los 24 departamentos de salud y, en 2023, 1010. Y faltan algunos hospitales que suelen cerrar bastantes lechos, como el General de València.

Por ejemplo, en el hospital La Fe de València, se clausurarán 218 camas en agosto y 126 en los meses de julio y septiembre; tiene un millar en total. La cifra es superior a la del pasado año cuando se cerraron 121 lechos en agosto y solo 47 en julio y septiembre. Y eso pese a ser el departamento con mayor presupuesto con 7,6 millones. El periodo estival será también más complejo en el Doctor Peset, que clausurará 126 camas, lejos de las 118 de agosto de 2025 y de las 34 de julio; y en el Arnau de Vilanova, donde se dispondrá de 62 unidades menos; el año pasado fueron 40 y solo en agosto. Misma situación en el General de Alicante donde cerrarán 18 camas más que hace un año hasta un total de 87; y en el General de Castellón. Allí el número de lechos clausurados se duplica de 15 a 30 en julio y septiembre. En muchos otros hospitales, incluso los turísticos, la cifras del 2025 se repiten. Caso llamativo es el hospital de Sant Joan en Alicante que ve cerradas 48 camas, las mismas que el año pasado, pese a ser una zona turística. En otras, como Vinaròs o Torrevieja, no hay ningún cierre. "Los planes de vacaciones no tienen en cuenta el incremento real de la demanda asistencial en verano, especialmente en zonas costeras, lo que provoca un desajuste crítico entre recursos disponibles y necesidades reales", advierten desde Satse.

Como se mencionaba al inicio, Sanidad ha evitado ofrecer un balance por departamentos y meses; tampoco ha dado una cifra total. Los números recopilados indican que la situación será peor que en 2025, cuando se cerraron 1.521 lechos y el conseller Marciano Gómez aseguró que se "ofrecería al menos la misma asistencia que el año anterior", y se acercará a los datos de 2024, el primero del PP al frente del Consell. Entonces, se cerraron 2.731 camas en total con la suma de los meses de julio, agosto y septiembre. Por comparar, la Fe clausuró ese verano 170 camas en cada uno de los meses estivales. Este año, en agosto, son casi 50 más. A nadie se le escapa que si Sanidad evita dar el dato este será peor y elude difundir información negativa. Sí ha detallado el resto de variables del plan de verano. CCOO define esta falta de concreción como "falta de transparencia" respecto al "reagrupamiento de camas hospitalarias, eufemismo con el que sorprende esta Conselleria para denominar al cierre de camas previsto y del cual no se informa".

Consultorio playa Xeraco / GVA

"Riesgo de colapso"

El personal sanitario critica la gestión del conseller Gómez y, por ejemplo, Satse alerta del riesgo "real de colapso asistencial" en un "contexto de elevada presión turística". "El sistema sanitario no puede permitirse afrontar los meses de mayor demanda con menos recursos", defiende la secretaria de Alicante Emilia Guevara. Por su parte, CCOO considera que el "incremento presupuestario no se traduce en mejoras reales" y que el plan reproduce el modelo organizativo de años anteriores "sin garantizar sustituciones al 100 %", sin medidas que "no incrementen las listas de espera" y sin "transparencia en cuanto al cierre de camas". Por su parte, UGT esgrime que estos cierres de camas no deberían "concebirse como algo normal en el periodo estival" porque "el cambio climático y las olas de calor" dejan, cada vez más, "patologías asociadas a las altas temperaturas" y, por tanto, "siguen habiendo ingresos hospitalarios".

El plan de verano no solo contempla el cierre de camas, sino también de quirófanos; es decir que la actividad quirúrgica se verá afectada por las vacaciones del personal. En el General de València, por ejemplo, se reducirán hasta 10 quirófanos entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre, según el documento "Organización asistencial y continuidad durante el período vacacional 2026" al que ha tenido acceso este periódico. En ese periodo, solo seguirán funcionando 12 de sus 22 quirófanos. En este departamento, se suspenden durante el verano servicios como la consulta de micropigmentación, la unidad de Epilepsia en agosto o las consultas de Medicina Reproductiva durante la segunda quincena de agosto.