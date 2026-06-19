La huelga de médicos acaba con 404.000 consultas, pruebas y cirugías canceladas en la sanidad valenciana

Los médicos valencianos ponen punto y final a la huelga indefinida iniciada en el mes de febrero; puede que sea un punto y seguido porque los facultativos amenazan con retomar las movilizaciones en el mes de septiembre. A pesar de unos servicios mínimos elevados, considerados "abusivos" por CESM, el impacto del paro deja más de 400.000 actos médicos suspendidos desde el mes de diciembre, según la información ofrecida por la Conselleria de Sanidad. Son los 24 días del paro desde febrero -se incluyen ya los datos de esta última semana- y los cinco días del mes de diciembre.

Por procedimientos médicos, la distribución es la siguiente. Los hospitales se han visto obligados a suspender 4.000 intervenciones quirúrgicas y a anular 140.000 consultas en especialidades, así como 60.000 pruebas de imagen que no se han realizado. El grueso de cancelaciones se ha producido en Atención Primaria, donde los servicios mínimos eran del 50 %, con un total de 200.000 citas canceladas. Más de 100.000 se deben haber producido en la última semana porque el dato ofrecido por Sanidad hasta mayor rondaba las 280.000 cancelaciones.

La afectación se ha producido con un seguimiento que ha rondado el 6 % en el conjunto de la Comunitat Valenciana, según los datos del departamento de Marciano Gómez. CESM, el sindicato convocante, eleva la adhesión al 90 %. Para ejemplo la jornada del viernes, en la que solo el 7,47 % de los facultativos ha secundado el paro con grandes diferencias entre provincias: 11,27 % en Alicante, 6,03 % en Valencia y 4,03 % en Castellón. Es el dato más alto de toda esta quinta y última semana de huelga indefinida, pero intermitente. Ha habido una semana cada mes desde febrero y la de marzo coincidió con las fiestas de la Madalena y las fallas.

La jornada de este viernes, que cierra la huelga, ha estado marcada por el apoyo del profesorado del IES Juan Garay a los facultativos del hospital Doctor Peset de València, quienes llevan toda la semana cortando el tráfico de la avenida Gaspar Aguilar. Este miércoles, casi 300 de ellos se manifestaron en València en la que es la quinta semana de huelga indefinida, pero intermitente, desde el mes de febrero. Muchos menos de los esperados y muchos menos que los casi 2.000 que salieron a la calle en diciembre. El calor no ayudó, pero el alargamiento del conflicto sin apenas avances, tampoco. “Ni la Conselleria de Sanidad, ni el Ministerio nos están escuchando -, explica la secretaria provincial de CESM, Pilar Valero-. Y mientras seguimos sufriendo el abuso de nuestra jornada laboral”.

Profesores apoyando a los médicos del Doctor Peset de València. / ED

¿Y en septiembre, qué?

Con esta semana de huelga, los médicos valencianos -y los de toda España- cierran una huelga indefinida desde febrero, con cinco semanas de paros, con la que han avanzado poco en sus negociaciones tanto con el Ministerio de Sanidad como con la Conselleria de Sanidad. Cabe recordar que, desde abril, la huelga es también autonómica para reclamarle al conseller Marciano Gómez la implantación de las 35 horas, así como otras mejoras en sus condiciones laborales. Las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas y, desde su llegada al Consell, Gómez se ha ganado enemigos también entre sus más afines. Los anestesistas y cirujanos de hasta 15 hospitales, por ejemplo, se están negando a operar por las tardes de forma voluntaria. Hace un año, CESM publicó un duro comunicado por sus "promesas incumplidas" y el presidente del sindicato, Alejandro Calvente, le responsabilizó del 80 % de la fuga de médicos.

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Los facultativos ya amenazan con retomar las movilizaciones en septiembre y podría ser una huelga indefinida sin intermitencias. El principal problema para conseguir sus objetivos es que el impacto de las movilizaciones está siendo bajo, debido principalmente a los servicios mínimos elevados; de entre el 75 y el 100 % en los hospitales y del 50 % en Atención Primaria.