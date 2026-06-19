Miquel Roca, investido doctor honoris causa por la UPV: “No quiero tener nostalgia de la libertad, la quiero disfrutar”

En un momento social y político de evidente crispación y dificultad para el acuerdo tanto a nivel nacional como internacional, el acto de clausura del curso académico 2025-2026 de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha supuesto este mediodía un poderoso llamamiento al diálogo como camino a seguir para el crecimiento y la evolución en todos los ámbitos.

En esa línea, el rector de la UPV, José Esteban Capilla, ha recordado durante su discurso que, “hoy, en un contexto occidental marcado por una creciente polarización política y por señales preocupantes de deterioro democrático, conviene recordar que la democracia no consiste en que unos venzan definitivamente a otros, sino en construir espacios de convivencia entre personas que piensan de forma diferente”. Ejemplo de ello es Miquel Roca i Junyent, uno de los siete padres de la Constitución Española de 1978, que ha sido investido por la UPV como doctor honoris causa.

Un acto en el que Capilla ha destacado, especialmente, que “el doctor Roca pertenece a una generación que así lo entendió. Hoy es preciso recordar, en España, que el pluralismo no es un problema sino una riqueza a gestionar, que la Constitución fue un pacto entre discrepantes, no una victoria de unos sobre otros, y que la legitimidad democrática no se agota en las urnas, sino que se completa con el respeto a las instituciones, a las minorías y a las reglas compartidas”.

Poseedor de una trayectoria difícilmente comparable a sus espaldas, Roca ha agradecido el reconocimiento -“para los que hemos estudiado y hemos sido profesores, una distinción de esta naturaleza es la máxima”- al tiempo que también abogaba, como ha hecho durante décadas de manera unívoca, por el acuerdo.

“El día que nací, en Burdeos, las tropas nazis bombardearon la ciudad para celebrar el aniversario de Hitler… Yo no quiero esto, no tiene ningún sentido”

“La sociedad se mueve mucho por el ruido, no por el discurso, no por el argumento. Aquello que ensordece, domina mucho, y yo creo que esto no es bueno. En el campo de los argumentos, el acuerdo siempre es más fácil”, ha afirmado el que fuera, a su vez, uno de los responsables directos del nacimiento del Estatut de Catalunya.

“A mí que no me diga nadie que no se puede pactar. No pactar es un acto de irresponsabilidad”, ha señalado Roca, que tiene clara su aspiración, prácticamente, desde su nacimiento: “Yo necesito acuerdos. El día en que yo nací, en Burdeos, en el exilio, las tropas nazis, para celebrar el aniversario de Hitler, bombardearon la ciudad. Yo no quiero esto. No tiene ningún sentido. No quiero que se bombardee a nadie ni que se persiga a nadie más allá de la corrección de la discrepancia. Yo creo en el acuerdo”.

“La universidad no debe tener miedo a promover la crítica y el debate”

Con respecto al papel de las universidades, Roca ha incidido en la necesidad de “promover la crítica. La universidad no debe tener miedo a promover el debate, a plantear revisiones periódicas. No ha nacido para conformar, sino para discrepar en cierto modo. La innovación tecnológica es, en definitiva, un deseo de avanzar en algo”, ha indicado un hombre que, a sus 86 años, se define como “feliz”.

“He hecho todo lo que tenía que hacer, lo que podía hacer… incluso se me autorizó para hacer más allá de mis propias capacidades, por lo tanto, fantástico. Yo me lo he pasado muy bien”, ha concluido un Roca que ha señalado que, ahora, su objetivo es darle “un plus de tiempo a la familia y a la amistad, porque la profesión y la política te demandan mucho, así que ahora, queda el deseo de que, aquello que tengamos que administrar en adelante, tenga un orden de prioridades un poco distinto”.

Primer centro universitario español en China

Junto a la de Roca como honoris causa, el acto de clausura del curso académico de la UPV ha incluido, a su vez, la investidura de 46 nuevos doctores y un balance de curso muy positivo para la politécnica valenciana. "Hemos reforzado la apuesta por las personas, aprobando la mayor oferta de empleo público de nuestra historia tanto para profesorado como para PTGAS", ha destacado el rector, que ha puesto a su vez en valor “una internacionalización que no para de progresar”, con la puesta en marcha del primer centro universitario español en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute, en el que se iniciarán cuatro grados y seis másteres el próximo mes de septiembre”.

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La duplicación de la captación de recursos registrados con respecto a 2020, las 120 cátedras de empresa, las más de 10.000 prácticas anuales remuneradas en empresa, la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y los éxitos de equipos de Generación Espontánea como Formula Student y Faraday Rocketry han formado parte también, entre otros muchos logros, del discurso de un José E. Capilla que ha finalizado recordando que la UPV sigue “enfocada en el futuro, un futuro que no se construye solo con tecnología, infraestructuras o indicadores, sino también con personas formadas en el rigor, la responsabilidad, el respeto y la voluntad de servir a la sociedad”.