Profesores de FP entregan una maceta en la Conselleria: "Una planta ornamental puede desempeñar muy bien las funciones del director general"

La planta tiene las hojas moradas y quizá quede bien en algún despacho. De la maceta cuelga una etiqueta que indica: "Direcció general de Formació Professional en funcions (decoratives)". Es una broma y una denuncia, pero en ese marco esa planta que decora, no genera mucho gasto y no hace nada es la propuesta irónica del grupo de profesores 'No retallades Formació Professional' para ocupar la dirección general de FP en sustitución de su actual ocupante, Armando Martí. "Hemos pensado que una planta ornamental puede desempeñar muy bien sus funciones", asegura Inma Giner, profesora de FP.

Profesores de Formación Profesional llegaron este jueves a las puertas de la Conselleria de Educación con una planta y varias pancartas. En realidad, con varias plantas, para que haya variedad, aunque con una apuesta principal por una maceta grande de hojas moradas. Una planta es, han explicado, su propuesta para ocupar la dirección general de FP. Quieren sustituir al director general, Armando Martí, por una planta porque aseguran que "no hace nada". "Para olvidar la FP preferiría una planta ornamental, oxigena más y cuesta menos", dice una de las pancartas.

El CV de una planta

Además, han presentado el currículum de la planta para hacer ver su "valía" para el puesto. "Soy una planta ornamental de la familia de las Tradescantia, especializada en la supervivencia con recursos mínimos y en aportar valor sin hacer ruido; adaptada a entornos adversos y a la falta de cuidados institucionales. No necesito ruedas de prensa ni promesas públicas para funcionar", dice el CV. Prometen un ahorro de presupuesto: "coste semanal: 0,50 euros en agua, ahorro del 100% del sueldo público".

"Hemos querido llevar a cabo esta acción de entrega de una planta ornamental a la Conselleria porque consideramos que el director general de Formación Profesional no se ha implicado en las mesas de negociación del acuerdo, a pesar de que tenemos un punto entero dedicado a la Formación Profesional. Seguramente pensó que había algunas otras cositas más importantes, por lo que en la última mesa no acudió", ha denunciado Giner a las puertas de la sede de Educación, donde los docentes no han podido pasar a entregar por registro de entrada la maceta, aunque una madre que venía a la ventanilla de gestiones de la Conselleria se ha ofrecido a entrarla por ellos.

La idea era haber entrado y dejar la planta porque, dice Giner, "está claro que las solicitudes deben hacerse telemáticamente, pero cuando llevas un objeto que no puedes transmitir telemáticamente, lógicamente deberían habernos dejado pasar". "Entonces hemos pedido la colaboración de la ciudadanía que pasaba por aquí para que pudieran entrar ellos, como personas ajenas a la administración pública, y entregar la planta en nuestro nombre", ha relatado. Ha terminado ocurriendo, en cualquier caso.

Reivindicaciones

Aseguran los profesores que han protagonizado la performance que la problemática de la Formación Profesional es muy amplia y resumirla resulta bastante difícil. Pero en primer lugar mencionan los recortes. "El curso pasado ya sufrimos un recorte brutal al eliminar las horas de Formación Profesional que corresponden por currículo. La FP debe desarrollarse en 2.000 horas y, por tanto, en 30 horas semanales a lo largo del curso. Sin embargo, de forma unilateral y sin previo aviso, se redujo de 30 a 25 horas semanales", detalla Inma Giner.

Imagen de la planta que han entregado en la Conselleria / Redacción Levante-EMV

Además, aseguran que han sufrido "un recorte importante" en cuanto al número de profesores y denuncian falta de transparencia en cuanto a qué ciclos se recortan y cuáles se mantienen, asunto que abordarán en un informe próximamente, añade Giner. "Queremos conocer realmente cuáles son los recortes previstos para el próximo curso", dice.

"Necesitamos horas lectivas"

"Además, tenemos una carga de trabajo muy fuerte relacionada con la formación en empresas y disponemos de pocas horas lectivas, que es precisamente lo que necesitamo; no necesitamos horas complementarias; necesitamos horas lectivas para poder realizar una tarea que cuesta mucho llevar a cabo, porque las personas tutoras tienen que ir de un lado para otro buscando empresas para que su alumnado pueda realizar la formación en empresa, ya que, si no, no pueden titularse", resume.

En la negociación, en materia de FP, se ha hablado de la red de prospectores laborales pero aseguran desde 'No retallades FP' que "nadie" conoce la red ni a quienes forman parte de ella. "Puede que exista y que haya personas haciendo su trabajo, pero no está siendo una labor efectiva", indica Inma Giner, y añade: "lo que necesitamos son más horas para la formación en empresa".

Y otra de las reclamaciones que ha llegado a la mesa, aunque, de momento, sin éxito, es la de los desdobles a partir de 15 alumnos. "Hay ciclos que implican cierta peligrosidad desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, ya sea porque se utiliza maquinaria o porque es necesario trabajar en grupos más reducidos para hacerlo mejor. Y eso no está garantizado", denuncia. Cree que la propuesta de la Conselleria pasa por un "ya lo estudiaremos" que se queda insuficiente.

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"Pese al esfuerzo de los sindicatos que nos han estado defendiendo y que han conseguido incluir un punto completo sobre FP dentro del acuerdo, ese punto está vacío de contenido", lamenta.