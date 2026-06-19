Regularización en València: El ayuntamiento solo ha expedido el 10% de los informes de vulnerabilidad a 8 días de que acabe el plazo

Quedan 8 días hábiles para que el Ayuntamiento de València tramite las 6.903 solicitudes de informe de vulnerabilidad que tiene pendientes. El plazo para acogerse al proceso de regularización extraordinaria finaliza el 30 de junio pero hay dos fines de semana de por medio. El tiempo apremia y más de 30 entidades sociales se lamentan de una gestión municipal que califican de "mala, insuficiente y tardía" y que deja en la estacada a miles de personas migrantes que podrían acogerse a proceso de regularización extraordinaria y precisan de ese informe de vulnerabilidad para presentar la solicitud.

Y es que el Ayuntamiento de València que preside María José Catalá solo ha expedido 734 informes de vulnerabilidad, de los 7.637 solicitados, y la "nula atención y orientación en el proceso, de acuerdo a la información facilitada por la Concejalía de Bienestar Social e Inmigración en la última reunión de la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración".

Así lo aseguran entidades sociales de la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII) de València, de la mano de más de treinta organizaciones y colectivos de la ciudad, que denuncian "la falta de voluntad política" demostrada por el Ayuntamiento para que el proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular se desarrolle de forma adecuada. "Ha habido una falta de previsión clamorosa por parte del consistorio, a pesar de los intentos de las entidades sociales de reunirse con antelación, para estudiar necesidades y posibles medidas a adoptar. Ha habido inacción en lo que respecta al acompañamiento y orientación de las personas, mientras que, en la parcela estrictamente burocrática, la actuación está siendo a todas luces muy limitada. Sin embargo, ha habido un intento de transmitir a la ciudadanía que se estaba apoyando el proceso, con anuncios de actuaciones que en realidad no se han llevado a cabo", aseguran.

Y es que hace tan solo un el mismo ayuntamiento afirmaba que había abierto 3.329 expedientes y aseguraba a Levante-EMV "que todos se resolverían de forma positiva". Sin embargo, a ocho días laborales de que finalice el plazo aún quedarían por expedir más de 2.500 de esos informes de vulnerabilidad que el propio ayuntamiento aseguraba que estaban pendientes de resolución y sin tramitar siquiera más de la mitad de las solicitudes.

Entidades "desbordadas" para suplir al ayuntamiento

Ante este panorama "de inacción y negligencia" por parte de la administración local, las organizaciones sociales de València "se han visto desbordadas durante el proceso, teniendo que asumir, con gran esfuerzo y mucho voluntarismo, la dejación de funciones del Ayuntamiento. Hemos tenido que echar mano del apoyo de muchas personas voluntarias, hemos tenido que extender al máximo los horarios de atención y buscar fórmulas imaginativas para poder responder a todas las necesidades que se nos han trasladado. Y, en todo este proceso, no hemos encontrado colaboración, ni siquiera interlocución, por parte del Ayuntamiento".

"Ya en la última reunión del CLII de València, celebrada el pasado 10 de marzo, introdujimos un punto en el orden del día para tratar el proceso de Regularización Extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, anunciado por el gobierno central, cuya publicación se esperaba a mediados de abril. En dicha reunión quedó acordado que en cuanto saliera el reglamento la Concejalía de Bienestar e Inmigración convocaría una reunión con las organizaciones sociales para coordinar el proceso, y se comprometió a disponer recursos, tales como personal y locales, para atender y acompañar a las personas en dicho proceso", denuncian las entidades.

Una reunión para hablar del proceso el mismo mes que se acaba

Y añaden: "Ante la inminencia de la publicación del Decreto Ley y la ausencia de noticias por parte del Ayuntamiento, las entidades sociales del CLII enviaron un correo al servicio técnico recordando la necesidad de convocar la reunión de coordinación acordada y fijando la fecha para el 20 de abril (día en el que de hecho se comenzaron a poder presentar los expedientes de Regularización). El Ayuntamiento fue posponiendo la reunión, hasta que finalmente se convocó el 8 de junio, ya en la recta final del proceso, cuando apenas quedaba margen de actuación. La falta de coordinación ha tenido como consecuencia las colas que se formaron en algunos Centros de Servicios Sociales (CMSS), así como en las entidades sociales; los CMSS derivaban a las personas directamente a las organizaciones sociales, tanto para el acompañamiento y orientación, como para resolver cuestiones burocráticas, como la extensión de informes de vulnerabilidad".

Anuncios y promesas incumplidas

Ya en febrero de 2026 existían informes que alertaban de la falta de personal y de las dificultades que atravesaban los centros municipales de servicios sociales, meses antes de que se iniciara el proceso extraordinario de regularización de persona migrantes. Sin embargo, el 21 de abril el Ayuntamiento de Valencia anunció una inversión de un millón de euros para reforzar los servicios de Registro y Servicios Sociales ante "el previsible aumento de la demanda de dichos servicios". El 24 de abril aprobó una modificación presupuestaria de 2,6 millones de euros que presentó públicamente "como una respuesta a las necesidades derivadas del proceso de regularización". "No obstante, el propio calendario administrativo impide que gran parte de las contrataciones previstas puedan hacerse efectivas antes del verano, ya que la aprobación definitiva del expediente requiere su publicación y exposición pública durante quince días hábiles, además de los trámites necesarios para la incorporación del personal", explican.

De esta forma, el refuerzo prometido en servicios sociales "será efectivo de forma real a partir de julio, cuando el proceso extraordinario de regularización ya habrá finalizado el 30 de junio. A ello se suma que una parte de los recursos contemplados en esta ampliación presupuestaria se destina a otras áreas municipales, como Movilidad y Urbanismo, y que el número de incorporaciones conocidas hasta la fecha dista de las 39 anunciadas inicialmente. Mientras tanto, la atención directa a las personas afectadas, el asesoramiento sobre el procedimiento y la elaboración de la mayoría de los certificados de vulnerabilidad han recaído fundamentalmente en las entidades sociales

Por ello, resulta difícil sostener que se utilice el proceso de regularización como principal justificación de unas necesidades de refuerzo que ya habían sido detectadas con anterioridad, "trasladando una imagen que no refleja ni la falta de voluntad y planificación existente por parte del consistorio, ni el papel esencial que han desempeñado las organizaciones sociales para garantizar el acceso efectivo y acompañar a miles de personas".

Un sistema para agilizar las solicitudes hasta el 19 de junio

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En la reunión celebrada el 8 de junio, la Concejala de Bienestar Social e Inmigración informó de los datos de solicitudes y certificados de vulnerabilidad emitidos por el Ayuntamiento de València y se informó de la puesta en marcha de un sistema para emitir 400 certificados de vulnerabilidad diarios, de entre las casi 6.000 solicitudes restantes, hasta el 19 de junio. "Sin embargo, este anuncio evidencia la magnitud del retraso acumulado y la deficiente gestión realizada durante los meses anteriores. Resulta difícilmente creíble que en las pocas semanas restantes pueda garantizarse la entrega efectiva de todos los certificados de vulnerabilidad a las personas afectadas. Además, el retraso injustificado ha provocado que muchas personas no hayan podido esperar la respuesta municipal y se hayan visto obligadas a obtener los certificados a través de otras entidades habilitadas, generando situaciones de duplicidad y distorsionando las cifras finales. Esta situación no solo pone de manifiesto la falta de previsión y capacidad de respuesta del Ayuntamiento, sino que ha supuesto un perjuicio directo para miles de personas que dependían de este trámite para acceder al proceso de Regularización extraordinaria en condiciones de igualdad y seguridad jurídica", denuncian las entidades.