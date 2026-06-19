Rufián y Oltra se conjuran para "unir" a las izquierdas ante la "oportunidad histórica" de echar al PP

Mónica Oltra y Gabriel Rufián, Gabriel Rufián y Mónica Oltra, dos de los referentes de la izquierda alternativa, juntos sobre un escenario en València. 'Espai de trobada', "lugar de encuentro", era el título de la convocatoria y de eso precisamente ha ido la cita en el Parc de Capçalera ante miles de personas reventando el aforo: de coincidir, de juntarse y unirse, verbos que Oltra y Rufián, “la Mónica” y Gabriel, como se han llamado entre sí evidenciando sintonía, no solo han reiterado en sus discursos sino que han conseguido llevar a la práctica en los asientos de invitados en las primeras filas al aglutinar en ellas a los dirigentes de las principales formaciones del espacio progresista al margen del PSPV.

Todos ellos, desde los referentes de las distintas sensibilidades que conforman Compromís hasta otros partidos que aparecen con la vitola de potenciales compañeros electorales, como Esquerra Unida o Podem, han sido testigos de los llamamientos directos a esa unidad que ha partido del propio público como forma de recibimiento. “La izquierda unida jamás será vencida, la izquierda unida jamás será vencida”, han comenzado a corear los asistentes. Y esa idea la han tomado como bandera ambos, aunque con mucha más intensidad Rufián, que incluso le ha pedido a Oltra llevar a cabo esa tarea.

“Le pido a Mónica que nos una, porque nos puede unir, València puede ser el reflejo”, le ha espetado el diputado en el Congreso quien ha llamado a aprovechar “la oportunidad histórica de dejar atrás nuestras mínimas y miserables diferencias del pasado y del presente” y buscar “frentes comunes” con el objetivo de echar al PP. “Si no somos capaces de hacerlo, apaga y vámonos”, ha añadido, cristalino, quien ha puesto incluso a disposición de ese espacio a ERPV. “Somos muy pequeños aquí, pero por nosotros no será, hay que hacer un frente para echar fuera a esta puta gente”, ha agregado tras deshacerse en elogios al considerarla "un ejemplo de dignidad, de decencia y resistencia".

Así ha sido el acto de Mónica Oltra y Gabriel Rufián celebrado en València con Ribó y Baldoví, presentes / Germán Caballero

La petición directa ha tenido respuesta con más requiebros de la exvicepresidenta. Así, ha citado la asamblea de Compromís del próximo 4 de julio en la que será nombrada candidata de la formación al Ayuntamiento de València y ha trasladado su deseo de que no solo esté la gente de la coalición valencianista sino también representantes de “Esquerra Unida, Sumar y Podem” así como asociaciones de vecinos, ecologistas y animalistas. “Quiero construir una ciudad con esta gente, desbordando las siglas de los partidos, con todas y todos, eso fue el éxito del 2015”, ha explicado Oltra, que volvía a dar un mitin cuatro años después.

Y tras insistir en el tema, minutos después, ha agregado: “Lo de la unidad ha quedado meridianamente claro, a la ciudad de València lo tenemos casi casi hecho y al País Valencià también, ¿no?”. Esa referencia sobre la unidad en la izquierda en València la han escuchado clara los representantes de la cúpula de Compromís, acompañados también por dirigentes de Podem, Esquerra Unida o Sumar, apelados directamente. Es un tema complicado en la coalición, uno de los elementos de pulsión interna. "Hay que decir lo que es evidente para la gente aunque sea imposible por las direcciones de los partidos", le ha echado un capote Rufián.

"Primarias y buscar al mejor"

Pero ahí no se ha quedado el tema de las confluencias y alianzas. Rufián ha puesto la vista en las generales. Ahí ha repetido la petición de unirse “provincia a provincia” para ser competitivos electoralmente sobre todo en las circunscripciones con escaños impares donde el último podría ir a la extrema derecha. Y si no hay acuerdo, “primarias”. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, ha expresado quien ha recibido algún tímido cántico de "presidente, presidente", algo que ha frenado en seco asegurando que su deseo es "liderar en Cataluña un frente de izquierdas con ERC como motor".

Estas uniones "eficientes" de actores partidistas han derivado a qué hacer después. "Reclamo más fuerza para someter más al PSOE, hay un PSOE que quiere hacer cosas, pero hay que apretarlo", ha expresado el dirigente catalanista. Ahí han puesto el foco en posibles medidas, en dar "contenido". El más citado ha sido el caso de la vivienda. "Freír a impuestos a quien quiera especular", ha indicado Rufián. Prohibir tener viviendas a las empresas porque "las casas las habitan las personas" o limitar la propiedad a cinco inmuebles per cápita, ha propuesto Oltra. También han llamado a apelar a la gente joven, a dar "esperanza" y a vencer "al odio" con el "amor".

Noticias relacionadas

Con todos esos elementos, y muchas menciones a la dana (especialmente por parte de Rufián, siempre duro contra Carlos Mazón a quien se ha referido como "asesino" y "psicópata"), los dos referentes de la izquierda alternativa se han conjurado para "ganar". "Ganaremos en València, en el país y España", ha remarcado Oltra, visiblemente emocionada. "Es una oportunidad histórica, si València no consigue revertir lo que parece inevitable, seguramente no nos merecemos nada más", ha finalizado Rufián levantando a todo el público que ha abarrotado el anfiteatro y cualquier espacio posible, un primer símbolo de eso que se han propuesto lograr.