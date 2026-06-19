¿Qué hacer este fin de semana en València ante la fuerte ola de calor?

El calor pegará con fuerza este fin de semana en la Comunitat Valenciana según la Aemet, pero eso no significa que haya que encerrarse en casa sin oportunidad de disfrute. Aunque van a alcanzarse, con especial preocupación el sábado 20 de junio, temperaturas intensamente calurosas, la capital valenciana ofrece algunas alternativas frescas para no desperdiciar el fin de semana frente al ventilador.

Planes de interior en València

La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un lugar lleno de posibilidades en cualquier época del año, pero en verano puede ser un lugar donde aprender resguardados del fuerte sol. Con espacios y experiencias para toda la familia, el completo cultural ofrece museos como el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe con exposiciones dedicas a la evolución y a la tecnología, L'Oceanogràfic siempre listo para recibir a amantes del mar y L'Hemisfèric como planetario digital donde alejarse no solo de València sino del Planeta Tierra. Además de que sus instalaciones permiten dar paseos tanto por parques como bajo su estructura a la sombra.

Una opción muy interesante y entretenida también son las exposiciones interactivas y València tiene una vibrante oferta de estas. Se puede regresar al pasado con experiencias como la de La leyenda del Titanic en Bombas Gens Centre d’Arts Digitals que supone ya un éxito mundial o ponerse en la piel de un verdadero jurado en The Jury Experience, donde el público se convierte en el jurado popular de un juicio. O bien optar por hacer una de las ahora famosas escape room, la mayoría a puerta cerrada.

Además, para visitar la naturaleza sin salir de la ciudad también se puede acudir al Jardín Botánico de Valencia. Este espacio tiene tanto paseos al aire libre como áreas cubiertas para evitar el sol extremo de este fin de semana tales como el Umbráculo, que cobija a plantas que necesitan sombra y un estanque central, el Invernadero Tropical, un impresionante recinto de cristal para los más aventureros en este calor al albergar especies tropicales que viven con alta humedad, pero con sombra y la Estufa Fría, espacio acristalado que funciona perfectamente como refugio contra el sol además de presentar diferentes exposiciones.

El Jardín Botánico de València está de moda / Francisco Calabuig

¡Al agua, patos!

Cuando hace calor en lo primero que piensa uno es en darse un chapuzón y València tiene tanto playas como algunas piscinas para pasar la ola de calor bien fresquitos.

Las grandes piscinas municipales al aire libre de València ya están abiertas para este verano entre las que puedes encontrar La Piscina Parque del Oeste con piscina olímpica y zonas verdes para tumbarse a la sombra, la Piscina Parque de Benicalap con un entorno de toboganes, cañones de agua y cascadas perfecto para familias y la Piscina La Hípica en los Jardines de Viveros con un ambiente preparado para descansar a la vez que refrescarse.

La piscina de la Hípica de València / LEVANTE-EMV

Las playas también serán lugar de peregrinaje para los valencianos que busquen saciar la calor que se previene para el fin de semana, pero hay que saber a cuál ir. La Playa de las Arenas, la del Cabanyal y la Malvarrosa son buenas elecciones si se busca brisa marina para contraatacar el bochorno y en las que su paseo marítimo está lleno de heladerías y restaurantes climatizados.

Si se escoge esta opción, hay que tener especial cuidado ante la exposición al sol y las altas temperaturas del fin de semana ante la primera ola de calor del año que disparará los termómetros y las alertas.