La Aemet alerta del riesgo en las playas valencianas este sábado: oleaje y fuerte marejada

Los termómetros ascenderán este sábado hasta los 33 grados en las playas de la Comunitat Valenciana. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a una subida leve de las temperaturas máximas para este sábado, antes de la primera ola del calor del verano que podría dejar valores cercanos a los 40 grados y mínimas de 22 o 23 grados. Unos valores más propios de mitad del mes de julio que de finales de junio, como anticipaba la Aemet en sus redes sociales esta semana. Al final, el verano dura casi ya la mitad del año y el clima mediterráneo camina irremediablemente hacia fenómenos extremos.

Con la subida de las temperaturas, es una evidencia que las playas valencianas se llenarán de turistas y residentes durante todo el fin de semana. El bochorno se alivia dándose un refrescante chapuzón en el mar. Pero esto podría conllevar un riesgo durante este sábado. Y es que la Aemet pide "precaución hoy en las playas, sobre todo en Alicante, donde hay fuerte marejada". Ya lo anticipaba ayer cuando preveía un "oleaje en las playas" menor que en mar adentro, pero hoy alerta que las fuertes olas podrían llegar también más cerca del litoral. Por eso, en sus redes sociales, la Aemet pide estar "atentos a los consejos y las normas" de la Generalitat y seguir las "indicaciones" en las playas vigiladas por Cruz Roja, cuatro en la provincia de Valencia y una en la de Alicante. Es decir se disparará el riesgo de registrar ahogamientos; hasta ahora, la autonomía suma 11 decesos según los datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

¿Por qué habrá marejada? El causante será el viento de noreste que soplará con fuerza a 50 o 60 kilómetros por hora y provocará olas mar adentro que podrían ser de entre 2 y 3 metros de altitud. Ese impacto se trasladará al litoral, por lo que los bañistas deben tener precaución.

A las puertas de la ola de calor

El verano climatológico se ha instalado con fuerza en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha encendido todas las alarmas ante una ola de calor extrema y muy anómala que arranca este sábado 20 de junio y se prolongará durante la próxima semana. Se espera que el pico de calima se produzca entre el martes y el miércoles.

Según los datos históricos, si se considera la temperatura media de los días 22, 23 y 24 de junio desde 1950, es muy probable que estemos a punto de vivir los días más cálidos de cada fecha correspondiente en la Comunitat Valenciana de los últimos 75 años. El origen de este preocupante escenario se encuentra en una dorsal anticiclónica sobre Europa y el descuelgue de una dana al oeste de la Península, una combinación que está desplazando una masa sahariana seca, muy cálida y acompañada de una densa calima (polvo en suspensión).

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Todo esto se producirá pese a que no hay una situación de poniente, por lo que las temperaturas no se van a disparar en el litoral como lo harían si soplara el viento del oeste. Sin embargo, "la combinación de viento y humedad acentuarán la sensación de bochorno". El miércoles se acercarán a los 40 grados.