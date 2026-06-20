Cazar a Peset Aleixandre: la operación del franquismo para localizar al rector de la Universitat de València

"Ruego a V.S. me manifieste a la mayor brevedad si se halla en ese campo el médico D. Juan Peset, de unos 55 años, que fue diputado del Frente Popular por esta capital; caso afirmativo, ruego a V.S. no decrete su libertad por existir en este Gobierno cargos graves contra el interesado. Tengo confidencias de que ingresó recientemente en ese campo, procedente de otro, y que, además de estar físicamente desfigurado, usa nombre supuesto". El 3 de noviembre de 1939, bautizado por los ganadores de la guerra civil como el 'Año de la Victoria', el gobernador civil de Valencia, Francisco Javier Planas de Tovar, envió un telegrama al jefe del campo de concentración de Portaceli, situado en la localidad de Serra, el capitán de la Guardia Civil Emilio Tavera Domínguez. La misiva urgente tenía un objetivo muy claro: localizar el paradero del rector de la Universitat de València, catedrático de Medicina y diputado de Izquierda Republicana, Joan Peset Aleixandre.

El dirigente valenciano había sido detenido en el puerto de Alicante, junto a miles y miles de personas, cuando buscaba una vía de salida de España ante la inminente victoria del ejército franquista. Tras pasar los primeros días en el campo de concentración de Los Almendros, en condiciones infrahumanas, Peset fue trasladado a otro campo de concentración de infame recuerdo, el de Albatera, donde permanecería varios meses hasta su traslado a la prisión de Portaceli.

Pero, a principios de noviembre, las autoridades franquistas no sabían dónde estaba. Y querían dar con él. Querían cazarle. Su 'cabeza' era imprescindible para muchas personalidades del régimen, valencianos de rancio abolengo y falangistas que querían progresar en la nueva estructura, generosa con sus adeptos. Peset había sido el diputado más votado por los valencianos en las elecciones de 1936 pero, además, había generado envidias de todo tipo y gente muy influyente de València le consideraba directamente un 'traidor' por su apoyo a las ideas republicanas. Había que atraparlo como fuera. Y no sabían, en toda la red de centros de internamiento franquistas que tenían, dónde estaba.

Telegrama completo del gobernador civil de Valencia. / Levante-EMV

El 16 de septiembre de 1939, el auditor de Guerra de la III Región Militar, Fernando Bosch Lliberós, había decretado la apertura de un juicio sumarísimo de urgencia contra el rector después de la denuncia impulsada por el Servicio Provincial de Sanidad de Falange a instancias de colegas de profesión de Peset. A partir de ahi, la Brigada Político-Social de València ordenó su detención y el Juzgado Militar número 10, a cargo de Manuel Lojo Tato y Casto Pérez de Arévalo inició la instrucción, pese a que Peset no se encontraba en libertad. Había que localizarle fuera como fuera.

De hecho, doce días antes del telegrama del gobernador civil que deja constancia de su búsqueda, el rector Peset todavía estaba interno en el campo de concentración de Albatera, gestionado por soldados italianos. En la ficha de clasificación del campo, que se conserva en el Arxiu del Regne, Peset explica que es catedrático de Medicina y que, desde agosto de 1937 a marzo de 1939, ha sido "médico civil asimilado en el Hospital de Castelló y en la nueva Facultad de Medicina de València, 2.ª Demarcación". También afirma que el golpe de Estado (Alzamiento Nacional en el documento franquista) le sorprende en València, que no tiene bienes y que no ha tomado parte en ningún delito ni hecho criminal. Además, el profesor expone que es diputado en Cortes por Valencia por Izquierda Republicana y señala como personas que pueden responder por él y por su lugar de residencia a un vecino de la calle Jorge Juan, 19, y a Pedro Laín Entralgo y J. J. López, "consejeros nacionales de Falange Española y de las JONS". Todo ello, fechado y firmado el 21 de octubre de 1939 en Albatera.

Ficha clasificatoria de Peset Aleixandre en el campo de concentración de Albatera. / Levante-EMV

Pero su traslado a Portaceli, el nuevo campo de concentración habilitado para acoger a miles de valencianos procedentes de Albatera, iba a ser ya inminente. De hecho, el 6 de noviembre, tan solo tres días después de que el gobernador civil preguntara al jefe de dicho campo si Peset Aleixandre estaba entre sus reclusos, este envió dos telegramas a figuras clave del régimen en los que ya reconocía que el catedrático estaba en el recinto y pedía datos de confirmación de su identidad. "Ruego a V., que con la mayor urgencia posible, tenga a bien informar a esta Jefatura sobre los antecedentes que conozca del internado en esta Concentración Juan Peset Aleixandre, de profesión médico, que dice ser vecino de esta plaza y haber residido en la calle Jorge Juan nº 19". Los destinatarios de esta petición eran el jefe de Información de Falange en la ciudad de València y el capitán jefe del Servicio de Información de la Policía Militar.

Caos por el alud de reclusos

Uno de los mayores expertos en el campo de concentración de Portaceli, el investigador valenciano Rafael V. Arnal, atribuye este cruce de telegramas al "desastre organizativo originado por el alud de internos que ingresaron en Portaceli en pocos días". Por tanto, mientras en el centro de internamiento de Serra el doctor estaba fichado y plenamente identificado, las autoridades franquistas todavía desconocían su ubicación exacta. Pero duró poco. Gracias a los telegramas del director de Portaceli pidiendo confirmación de la identidad del rector, tanto Falange como los servicios de información del cap i casal ya sabían que Peset estaba cerca de la ciudad y, además, plenamente identificado. Solo hacía falta ir a por él. Y fueron.

Una vez se supo su localización, el coronel gobernador militar de València dictó una orden a la prisión de Portaceli para que este fuera "entregado a la fuerza de la Guardia Civil portadora de la presente orden y trasladado a la Prisión Celular de València". Era el 1 de diciembre de 1939.

Noticias relacionadas

Ficha con el ingreso del rector de la UV en la Prisión Celular de València y su salida hacia el Terrer de Paterna. / L-EMV

A pesar de esta petición urgente, el rector de la Universitat de València todavía pasaría mes y medio en el recinto de Serra, hasta que el 15 de enero de 1940 el guardia civil José Giménez firmó el recibí que acreditaba que Peset ya estaba, por fin, a su cargo. Una vez en València, el responsable de la Prisión Celular, Leopoldo Callejas, tuvo "el honor de participar" que "en el día de hoy, los individuos que al margen se expresan han ingresado en este establecimiento a disposición del Juzgado Militar nº 10". El individuo era Peset Aleixandre quien, a partir de ahí, afrontaría un auténtico calvario judicial que empezaría en la calle de la Paz número 42, sede del tribunal castrense, y que acabaría el 24 de mayo de 1941 ante el triste paredón de fusilamientos de Paterna.