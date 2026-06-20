Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación: “Cuando se llega a este nivel de conflicto es un fracaso de todas las partes”

Daniel McEvoy atiende a las preguntas de Levante-EMV en su despacho de la primera planta de la Conselleria de Educación mientras, en la planta baja, continúa la negociación, en la primera reunión entre conselleria y sindicatos desde la suspensión de la huelga indefinida al cumplir un mes. En esta ocasión, el secretario autonómico de Educación no está en la mesa: en esta ronda de negociaciones temáticas son los directores generales quienes representan a la administración. Dice McEvoy que "poner más sobre la mesa ya va a ser complicado", pero que están abiertos a seguir negociando para paliar el impacto de una posible huelga en el inicio del curso. Sobre todo, cuando el paro indefinido ha sido inédito, y largo como ninguno antes. "Cuando se llega a este nivel de conflicto es un fracaso de todas las partes”, reconoce.

Daniel McEvoy en su despacho durante la entrevista / Francisco Calabuig

Ha estado tanto en la etapa de José Antonio Rovira como ahora con Carmen Ortí. Desde su experiencia en estas dos etapas, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cómo se explica que se haya llegado a una huelga indefinida en el sector de la enseñanza pública?

La génesis de todo este conflicto no viene ni tan siquiera de la anterior etapa con José Antonio Rovira. Es un conflicto larvado hace muchísimos años en los tiempos del anterior gobierno. Los sindicatos pidieron hasta en cinco ocasiones un aumento de sueldo para los docentes, entre otras mejoras para el sistema educativo y se dijo que no en cinco ocasiones. La educación es una cuestión que involucra a tantas personas que atrae mucho la atención de la opinión pública. Si tenemos 800.000 alumnos y 80.000 docentes, grosso modo, son muchas las personas, si contamos todas las familias involucradas. Cualquier movimiento que ocurra en el mundo de la educación genera una suerte de efecto alas de mariposa, que lo que empieza con un leve aleteo acaba generando una tempestad.

Los sindicatos habían anunciado que el curso podía acabar en huelga indefinida. ¿Se esperaban este escenario en el cual no solo se acaba el curso en el marco de una huelga, sino que podría empezar el siguiente también con movilización y protesta?

El inicio de curso vamos a intentar al menos que sea lo más normal dentro de las circunstancias. Puede haber dos escenarios: que lleguemos a un acuerdo, que es lo deseable, con lo cual todo se desarrollaría con normalidad; o que hubiera cierta conflictividad que no depende exclusivamente de nosotros. En ese caso, procuraríamos que las medidas que hemos tomado ahora a final de curso continuaran para el principio de curso. Esperamos alcanzar un acuerdo definitivo porque las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa son dignas de haberlo alcanzado ya. Hay otras circunstancias que se nos escapan quizás y que no lo han hecho posible, pero seguimos extremadamente convencidos de que seremos capaces de llegar a ese acuerdo y que el curso será normal.

Daniel McEvoy en su despacho durante la entrevista / Francisco Calabuig

De esa oferta que han puesto sobre la mesa se ha llegado a acuerdos parciales en algunos puntos concretos, pero no se ha alcanzado ninguna unanimidad. ¿Qué ha fallado?

Las fuerzas sindicales tienen concepciones diferentes entre ellas y a nadie se le escapa que en diciembre tienen elecciones sindicales, con lo cual hay una especie de pulso por ver quién logra el mejor acuerdo o quién firma primero. Luego está la cuestión ideológica, porque en el tema del valenciano hay tres organizaciones sindicales que lo que propugnan es la derogación de una ley, cosa que ni siquiera es competencia nuestra. Eso no estaríamos de acuerdo en cualquier caso, pero no somos competentes, porque somos el poder ejecutivo y hay separación de poderes; las leyes emanan del poder legislativo elegido por los ciudadanos y representado en las Corts.

Algunas medidas anunciadas las vamos a poner en marcha porque no hacerlo supondría un perjuicio para el alumnado

El president anunció que iba a hacer suyas algunas de las propuestas sobre la mesa. ¿Esos puntos se consideran cerrados por parte de la conselleria?

Algunas de las medidas las vamos a poner en marcha por la sencilla razón de que no hacerlo supondría un perjuicio para el alumnado y para las familias valencianas. Que los sindicatos no hayan firmado no quiere decir que las medidas no sean positivas. Esos puntos están cerrados en la medida que están aplicadas esas medidas, pero que estén aplicadas no quiere decir que el bloque en su conjunto esté cerrado, porque probablemente se pueden introducir otro tipo de mejoras. Poner más sobre la mesa ya va a ser complicado, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia y a modificación en la medida de nuestras posibilidades.

En cuanto a las infraestructuras educativas, hubo cierta insistencia por parte de Educación a la hora de interpretar los resultados de la consulta sumando los “síes” al acuerdo global con los “síes” al bloque. ¿Consideran que ese punto es prioritario por alguna cuestión en particular?

Todos son importantes, pero ese en concreto no era por un empecinamiento nuestro, era por una cuestión de matemáticas elementales que cualquiera que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir puede entender perfectamente. La supuesta encuesta hace aguas en algunos aspectos y ahí se ha demostrado.

El acuerdo salarial está firmado: son 75 euros en septiembre, 75 en enero y 50 en enero de 2028

Sobre la subida salarial, los sindicatos se preguntaban si más allá del deseo de la consellera el acuerdo se va a hacer efectivo sí o sí o si hay margen para reabrir la negociación.

El acuerdo está firmado: son 75 euros en septiembre, 75 en enero y 50 en enero de 2028. Es una subida salarial de 200 euros en poco más de un año que sitúa a los docentes valencianos entre los mejor pagados de España. Yo me pregunto por qué hay algunos sindicatos que no han querido firmarlo cuando en sus propias redes sociales afirmaban que era un buen acuerdo. Les invitamos a firmarlo y no hay ninguna duda, pero si lo firmaran los cinco, entonces quedaría despejada cualquier duda.

¿Esperaban ese nivel de movilización masiva y sostenida en la calle o les pilló por sorpresa?

La educación es una cuestión que preocupa a muchísima gente porque todos estamos involucrados. Respetamos a todos los que han hecho huelga y se han manifestado, como respetamos a los que no lo han hecho. Cuando se llega a este nivel de conflicto es un fracaso de todas las partes. Que al principio hubiera un porcentaje elevado de huelguistas es síntoma de que algo había que cambiar o al menos explicar. Creo que es un síntoma de que igual había que dar un acelerón a esa negociación que hacía meses que venía produciéndose.

Al principio de la negociación se dio una cifra de 2.400 millones de euros para las reivindicaciones sindicales que se consideró inasumible, pero luego se pusieron sobre la mesa más de 3.000 millones ¿Qué ha hecho posible lo que antes parecía imposible?

Daniel McEvoy en su despacho durante la entrevista / Francisco Calabuig

Lo primero y fundamental es que tenemos un presupuesto y que el Consell ha decidido que la educación sea una prioridad. Después, hemos trazado un horizonte plurianual porque hay determinadas inversiones que no se pueden sustanciar todas en un solo presupuesto.

Ofrecer la negociación en 'streaming' ha evitado que determinadas personas desde dentro hacían su propia transmisión particular

Sobre el tema del streaming en las últimas mesas de negociación, ¿qué es lo que motiva ese cambio y cómo ha cambiado la dinámica de la negociación?

Las mesas en streaming se han desarrollado exactamente igual que se desarrollaban anteriormente, en un ambiente de dialéctica, de mostrar cada uno sus posturas, pero un ambiente civilizado, que es como como debe transcurrir toda negociación. Hacerlo en streaming ha evitado que determinadas personas desde dentro hacían su propia retransmisión particular a través de canales de Telegram o WhatsApp, lo cual era subjetivo y provocaba estrés a los docentes al recibir información sesgada. El streaming permite una total transparencia para que todo el mundo vea que ambas partes plantean sus posiciones de una forma civilizada y que no estaban tan mal las cosas al final como se quería transmitir desde algunos ámbitos.

Es absolutamente insalvable el tema del valenciano, puesto que pretenden la derogación de una ley y no tenemos competencia para ello

¿Dónde están a día de hoy las brechas más grandes o los puntos más insalvables entre la conselleria y los sindicatos?

Es absolutamente insalvable el tema del valenciano pero no con todos los sindicatos; con los sindicatos de izquierdas y nacionalistas, puesto que pretenden la derogación de una ley y nosotros no tenemos competencia para ello. En todos los demás creo que podemos llegar a un acuerdo. En el tema de las ratios pedimos que se abandonen posturas maximalistas porque es imposible una ratio de 15 alumnos con determinadas premisas de inclusión; necesitaríamos cientos de centros nuevos y sería un sistema insostenible. Queremos mejorar el sistema pero desde la coherencia y la sensatez.y desde luego ofrecer cosas que sean verdad, porque si no vamos a hacer que el profesorado entre en un bucle melancólico.

Queda pendiente resolver el tema de las direcciones de centros dimitidas, ¿en qué punto va a quedar la situación de estas personas en septiembre?

El papel de las direcciones es de una importancia capital. En primer lugar, no fueron tantos los que presentaron la dimisión. Y muchos de ellos presentaron una dimisión condicionada al resultado de la negociación, pero tal figura administrativa no existe. Desde las direcciones territoriales se les ha llamado para explicarles la situación y ofrecerles la posibilidad de reconsiderarlo. Se les ha dado un plazo oficial y si se reafirman, hay mecanismos legales para sustituirlos, que esperamos sean muy poquitos casos. En tanto en cuanto la dimisión no se acepte, el director o directora sigue ejerciendo sus funciones. En cualquier caso, este contacto nos ha hecho ver la importancia de tener una relación periódica con ellos, y he firmado una resolución para crear una comisión de baremación que elija, con criterios objetivos en virtud de una orden de 2014 que no se llegó a poner en marcha para la creación de una mesa de directores. Con ellos vamos a tener reuniones periódicas sin intermediarios, que sean los propios directores directamente los que nos den esa retroalimentación de lo que ocurre en los centros. Funcionaría como un órgano colegiado consultivo.

Este mes de huelga ha sido también de paros y movilización para otros colectivos como la educación concertada, personal de comedores, PAS y PAE. ¿Temen un efecto incendio de reivindicaciones en el inicio de curso?

Esperemos que no. Algunos de estos colectivos no dependen estrictamente de Educación, sino de Función Pública. Por eso una de nuestras propuestas es asumir la gestión directa del personal de atención educativa (PAE), algo que se reivindica desde hace 30 años. Respecto al personal de comedor, dependen de las empresas contratadas, aunque podemos mejorar ratios en casos justificados de alumnado con necesidades especiales. Nos seguiremos reuniendo con todos ellos para explicarles hasta dónde podemos llegar para que el sistema funcione de la mejor forma posible.