Vaivén
Los del descascarillable quieren el edificio de Correos
Levante-EMV
Sorpresa en Las Gaunas. No, sorpresa en el Jardí Botánic. Pues no van y esta mañana, los del congreso mundial de la Pelota Posta Descascarillable (PPD), ese invento del desaparecido El Persa, proponen como resolución oficial retirar a Sorolla (sí, el genio por excelencia, casi el único) como huésped del futuro uso del Palacio de Comunicaciones de València (el edificio de Correos de toda la vida) y destinar este a sede oficial y estable del Museo Mundial de las Comunicaciones y de la Pelota Postal Descascarillable. Como leen. La propuesta la trasladó ante el auditorio un tal Raúl Trejo, si bien el rostro y la voz eran los del periodista y crítico Manuel Peris, que parlamentó con la cabeza bajo un bombín o artilugio parecido.
La iniciativa coincide con un momento en el que se plantean dudas sobre la idoneidad del edificio para los lienzos del genial pintor valenciano de la luz. Ante ello, el mencionado Trejo (o Peris) consideró que meter cuadros planos en una sala ovalada es como comer melón con tostadas. Y así, propuso llevar las obras de Sorolla cerca del puerto, para evitar el trasiego de cruceristas por el centro de la urbe. El envalentonado promotor incluso se atrevió a sugerir a Juan Roig un nuevo plato cocinado para sus supermercados: una pizza Sorolla, a base de paella (valenciana, of course).
Dirán ustedes que la idea de los descacarillables es peregrina, pero ellos defienden que no son pioneros, que en Estambule Pahmuk promovió un Museo de la Inocencia y que en Francia existe un Museo de las Artes Modestas. Así que por qué no un Museo Mundial de las Comunicaciones y de la Pelota Postal Descascarillable. Ellos sabrán. Aquí se lo hemos contado.
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