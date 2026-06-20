Dolores (50 años), obligada a renunciar a la tutela de su hijo para conseguir plaza en salud mental: "El sistema es perverso"

"El sistema es perverso. Para que mi hijo ingrese en una residencia de salud mental me obligan a ceder la tutela. No hay plazas residenciales ni en discapacidad ni en salud mental, ni en el sistema público ni en el privado. Llevamos dos años esperando plaza en una vivienda tutelada y ya no podemos más. Si la tutela es del Instituto Valenciano de la Seguridad Social (Ivass) la responsabilidad es suya. No quiero renunciar a mi hijo pero no me han dejado otra alternativa. Tengo miedo de que me mate o mate a mis padres".

Así habla Dolores Gálvez, y lo hace con el collarín puesto y un ojo morado, consecuencia de la última agresión de su hijo Igor. A su lado está su madre, con el brazo en cabestrillo ya que cuando intentó socorrer a su hija, su nieto le sacó el hombro del sitio y golpeo también al abuelo, al que dejó inconsciente. "Gracias aun vecino que le redujo le dimos la medicación con la que se calma", explica la mujer. Pero esta vez la familia se vio al límite. "Pensé que esta vez me mataba de verdad", asegura Dolores, una mujer que tiene un cerrojo puesto en su habitación, no tiene cuchillos en casa, jamás lleva sandalias y que duerme con zapatos "por si hay que salir corriendo".

La mujer, que lo adoptó con apenas un año, se ve obligada a ceder ahora su tutela y denuncia el "desamparo" de la Administración, mientras suplica en el hospital que mantenga el ingreso y no lo envíen a casa. "Mi hijo está ahora en el hospital después del último brote y no puede volver a casa. La situación es insostenible, que la última vez pensé que me mataba. Me cogió del cuello y no nos hacíamos con él", explica. Por eso, pide a la Conselleria de Servicios Sociales que le de plaza en un centro adecuado para él. Sin embargo, también sabe las carencias de un sistema que no dispone de plazas libres.

Meses de espera y servicio saturado

Dolores teme que su hijo regrese a casa. Por eso ha cedido la tutela en el juzgado, a la espera de que el juez intervenga y ordene medidas cautelares algo que, de momento, no ha ocurrido. "Conozco otros casos que han salido en prensa y me temo lo peor", explica la mujer en referencia a Teresa Aragó, la mujer que consiguió "in extremis" una plaza provisional para su hijo cuando el hospital ya lo enviaba de regreso a casa en ambulancia a pesar de haber cedido la tutela en el juzgado tres meses antes. Y es que, en ese caso, fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales explicaron a Levante-EMV que cuando se cede la tutela en el juzgado la Administración no interviene hasta que lo ordena el juzgado, y eso puede tardar meses.

"Me veo en la misma situación. Con mi hijo de vuelta a pesar de haber renunciado a la tutela, algo que me ha costado mucho y que he hecho porque no tengo más opción. Que mi hijo tiene derecho a un centro adecuado sin que su madre tenga que renunciar a él. Con todo lo que me costó adoptarle y con todo lo que hemos pasado", relata una madre que saca pecho por su hijo, una persona bien distinta al de hace dos años, cuando empezaron los brotes. "Mi hijo se ha sacado un grado medio y un grado superior. Aprobó una oposición. Yo lo ayudaba a estudiar. Mi hijo es muy cariñoso y me adora. Hace dos años, por una medicación que le dieron ante una urticaria crónica todo cambió. Empezaron los brotes y el infierno en el que vivimos", lamenta.

Más de 800 personas, tuteladas por el Ivass pero en sus casas Según los últimos datos disponibles, el Ivass presta apoyo a más de 5.090 personas adultas tuteladas, según el Servicio de Atención a Personas con Medidas Judiciales de Apoyo (Sapema). Del total de personas atendidas, 3.126 presentan algún tipo de enfermedad mental, 1.331 son mayores de 65 años y 633 tienen discapacidad intelectual. En cuanto a los recursos, 3.456 personas residen en centros residenciales, 470 en viviendas tuteladas, 143 en acogimiento y 94 en centros penitenciarios. Además, 841 personas permanecen en sus domicilios a pesar de que la tutela es de la Administración

De hecho, el Ivass configuró hace dos meses un comité para analizar "las situaciones de mayor vulnerabilidad" y "alta complejidad". Cerca de 300 personas forman parte del listado de esa comisión y están a la espera de residencia, tal como publicó este diario. La falta de plazas residenciales para personas con discapacidad y/o problemas de salud mental es una realidad que lastra a las familias. Los recursos del Ivass están al completo. No hay ni una plaza libre.

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La saturación del sistema es una realidad de hace años. De hecho, el gobierno del Botànic, optó por derivar a las personas que necesitaban una plaza a centros y recursos de otras comunidades autónomas, algo que desde el Ivass se niegan a repetir, sobre todo si se tiene en cuenta que criticaron abiertamente esta medida. Es más, entre las líneas estratégicas de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia a través del Ivass figura el ‘Plan Volver’, que está orientado a facilitar el retorno a la Comunitat Valenciana de más de 200 personas curateladas por la Generalitat derivadas a centros fuera del territorio autonómico por el Botànic, "con el fin de poner fin a su desarraigo social y familiar". De momento eso sí, ni hay retorno, ni hay plazas. "Lo único que hay es dolor y abandono", concluye Dolores.