Estudiar en Gandia o Alcoy: elegir lo ‘pequeño’ y acertar

La Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta hoy por hoy con 36.715 estudiantes, de los que el 11,1% (4.080) se forma en alguno de los 18 grados y 13 másteres universitarios que se imparten en los campus de Gandia y Alcoy. A partir de estos datos, es fácil deducir que la cercanía y accesibilidad del profesorado es uno de los puntos fuertes de vivir la ‘Experiencia UPV’ en estas dos ciudades. Pero hay otros factores a tener en cuenta a la hora de conseguir, en estos campus, un título con el sello de la mejor universidad tecnológica de España.

Trato personal

Bernat Cutanda, estudiante de segundo del Grado en Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSG), explica que el principal beneficio es ese trato “tan personal” que dispensa el profesorado: “no eres un número más, sino que te conocen y te guían, lo que te permite avanzar con mucha más seguridad y confianza”. Para él, supone una gran ventaja ya que es deportista de élite (practica natación de competición). Al mismo tiempo, valora las constantes posibilidades de crear sinergias productivas y networking –“proyectos locos”– entre compañeros incluso de otras titulaciones.

El campus de Alcoy ofrece una expefriencia conectada con la natrualeza y con alquileres más baratos. / Pablo Eskuder

En ese sentido, Mireia Cuesta, estudiante del Grado en Administración y Dirección de Empresas, destaca que en el campus alcoyano “siempre hay movimiento”: a diario se organizan eventos de Generación Espontánea, congresos, actividades, conciertos o representaciones teatrales, entre otros. Como guinda, Mireia subraya dos ventajas: la comodidad de la ciudad, dadas las cortas distancias, y la mezcla que surge entre estudiantes de diferentes carreras y cursos. “No te quedas solo con tu grupo de clase, sino que acabas conociendo a gente de otras titulaciones y edades, lo que enriquece la experiencia universitaria”.

Ahorro de tiempo y dinero

Sin duda, el factor económico es otra de las principales ventajas de estudiar en Gandia y Alcoy. El precio de los alquileres es notablemente más bajo en comparación con las grandes ciudades. Además, porcentualmente hay una mayor disponibilidad de vivienda. A esto se suma evitar traslados a diario y, por tanto, ahorrar tiempo y dinero en el transporte.

Estudiantes en el campus de Gandia de la UPV. / Vicente Lara / UPV

Lo recalca Alberto Colomer, un gandiense que estudia en Alcoy el Grado en Ingeniería Informática. Su intención era matricularse en València, pero la nota no le alcanzó. Se planteó pedir una continuación de estudios en el campus de Vera, pero al poco tiempo lo descartó por varias razones, que resume en una sola frase: “Aquí puedes ir a una charla de un Nobel y sentarte en segunda fila, que el profesor te resuelva dudas mientras tomas un café en la terraza o que en fiestas quememos una calabaza de 2x2 metros en mitad de la plaza. Ahora entiendo a muchos de mis compañeros que son de València, pero eligen este campus”.

Este futuro ingeniero informático participa en varias iniciativas de la UPV, como la Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática (RITSI) o el equipo Prunus Lab de Generación Espontánea, que llevan a cabo proyectos de sostenibilidad relacionados con la mejora de las ciudades, los productos y la vida de las personas. Por ejemplo, limpiaron la basura de un bosque cercano y, con el plástico obtenido, construyeron un banco para el vestíbulo del campus.

Gandia y Alcoy: ambiente de primera

Alejandro Soria también está enrolado en Generación Espontánea, aunque su inquietud es más artística. Entró como actor en el equipo Polímono UPV y se despedirá como coordinador del grupo de teatro. Alumno del Grado en Comunicación Audiovisual en Gandia, tenía claro que quería estudiar esta titulación tras escuchar las buenas críticas que recopiló de antemano. A punto de finalizar el grado, comenta: “Me reafirmo 10 y me arrepiento 0 de haber escogido estudiar Comunicación Audiovisual en el campus de Gandia, tanto por la parte académica como por el ambiente, las actividades y el resto de cosas”.

Fachada del campus de Alcoy de la UPV. / ED

Conexión con la gente

Pone la guinda a esta serie Holly Rolfs, norteamericana enamorada de la naturaleza que recaló en Gandia para estudiar el Grado en Ciencias Ambientales. Su conexión con la ciudad y con la UPV le ha llevado a crear un canal en Instagram y TikTok donde comparte sus vivencias y habla de las diferencias culturales, el aprendizaje del idioma, la vida universitaria o cómo ha sido construir una vida aquí desde cero, entre otros. Gandia le ha aportado un valor añadido al tener tan cerca la playa, el marjal y otros espacios naturales: “hace que muchos de los temas que estudias en clase formen parte también de tu día a día”. Holly compara vivir en Gandia con “mirarte en un espejo: te obliga a salir de tu zona de confort y a descubrir quién eres. Ahora me cuesta imaginar mi vida fuera de España”.

Bernat, Mireia, Alberto, Alejandro y Holly… historias de estudiantes que, siguiendo la máxima de “lo pequeño es hermoso”, optaron por desescalar su experiencia universitaria sin renunciar a nada. Y fue un éxito.