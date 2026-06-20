La factura de la protesta: la huelga docente deja pérdidas de hasta 3.850 euros por familia

La Conselleria de Educación asegura que aún no tiene cifrado el impacto económico total de la huelga ni el conjunto de docentes a los que afectará en sus ingresos. Tampoco si el descuento se aplicará en la nómina de junio o cuándo se producirá. "Ahora se abre un periodo de comprobaciones administrativa, como revisar si ha habido algún error en la introducción de datos", especifican fuentes de la Generalitat. Han sido 24 días lectivos de huelga indefinida entre el 11 de mayo y el 11 de junio. Sandra Cáceres, profesora y portavoz de la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), explica que el desgaste económico ha sido importante: “Vendrá a ser una nómina y media de pérdidas, entre 3.500 y 3.700 euros en bruto”. A falta de comunicación oficial, señalan que suelen cobrar “entre el día 28 y 30 de cada mes” y consideran que el recorte salarial por la huelga “se aplicará en la de agosto o septiembre”.

Vendrá a ser una nómina y media de pérdidas, entre 3.500 y 3.700 euros en bruto Sandra Cáceres, profesora y portavoz de la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià

STEPV, CC OO, UGT y la CADPV realizaron tres consultas a los docentes sobre un censo de alrededor de 78.000 funcionarios. En las primeras semanas secundaron la huelga, señala Cáceres, “unos 45.000 docentes; y en las siguientes, 30.000”. En la segunda semana llegaron a circular estimaciones de un impacto económico global en toda la Comunitat Valenciana de “80 millones de euros en sueldos”. Pero no se atreven a dar cifras finales del impacto, dado el seguimiento desigual en días.

En esta reivindicación que se perfila histórica han surgido iniciativas solidarias para compensar esta merma de ingresos. Desde cajas de resistencia con donativos económicos, a otras solidarias (con mensajes de apoyo) o a sencillos pero emotivos aplausos en la vuelta a las clases. A 16 de junio, en la web conjunta de Escola Valenciana y CADPV, consta que la caja de resistencia ha recibido 3.319 donaciones, vía transferencia o Bizum, por importe de 267.102,37 euros. "Sabemos que hay docentes que precisarán un crédito o ayuda económica familiar. Y familias monoparentales que no pudieron permitirse hacerla todos los días. La caja de resistencia se destinará a revertir los efectos económicos y posibles sanciones administrativas derivadas de las movilizaciones. Se creará un grupo de trabajo para delimitar el perfil y cantidad para cada docente que se postula como receptor", concretan en la coordinadora.

Otra acción es la campaña en change.org de una docente en huelga indefinida de Nules, Mari Carmen Romero. Van 32.757 firmas y propone que la Conselleria de Educación reinvierta el dinero ahorrado en coste laboral por la huelga en mejorar los centros educativos públicos.

"Ahorramos con antelación"

Para Núria Miró y Rafa Cosín, docentes y pareja, la huelga educativa he tenido un impacto económico directo en la economía familiar. Él, maestro de Inglés en el CEIP Enric Soler i Godes de Castelló de la Plana, calcula que ha dejado de percibir unos 1.750 euros de su salario. Y ella, profesora de Geografía e Historia en el IES Miquel Peris i Segarra del Grau de Castelló, sitúa la pérdida en torno a los 2.100 euros. A esas cantidades, “se añade la parte proporcional de las pagas extra y otros apuntes”.

El coste conjunto se acerca a los 3.850 euros, sin contar extras. Y es que la protesta se ha prolongado durante semanas y les ha obligado a adaptar la organización familiar. «Como la huelga indefinida se veía en el horizonte, ahorramos mes a mes para cubrir los gastos fijos», señalaron, anticipándose.

Una pareja de profesores pierde 3.850 euros por la huelga: «Ahorramos con antelación"

Nuria y Rafa, pareja de profesores de Castelló, durante una protesta. / Levante-EMV

Entre esos desembolsos citan la hipoteca, la alimentación, el comedor de la escuela infantil de su hija y los seguros. Partidas básicas del día a día que no se detienen aunque se reduzcan los ingresos.

A ello se ha sumado reorganizar horarios y rutinas. Aunque ya se reparten tareas de casa y el tiempo con la familia habitualmente, la implicación de Núria como coordinadora de una asamblea en su instituto ha añadido una dedicación extra. Una responsabilidad que no se limitó a acudir a actos, acciones o manifestaciones, sino que implicó preparar carteles, informar sobre convocatorias y negociaciones, y coordinar el calendario semanal de la huelga junto a otros docentes.

Los dos reconocen que nunca habían vivido una situación similar, aunque sí huelgas de un día. Describen esta experiencia como una «montaña rusa de emociones», con jornadas de mucha motivación y otras de desánimo. Aun así, sostienen que la movilización merece la pena. Señalan que antes del 11 de mayo no había intención de negociar por parte de conselleria y que, después, apareció un primer documento que ha ido incorporando algunas de las reivindicaciones del profesorado.

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Para Núria y Rafa, el sacrificio económico se enmarca en una defensa de la educación pública. Consideran que durante demasiado tiempo el profesorado ha asumido carencias de recursos humanos, infraestructuras deficientes y una inclusión difícil de atender sin financiación suficiente. Por eso, pese al coste salarial y familiar de la huelga, están orgullosos de la decisión tomada y los sacrificios realizados les dejan «la conciencia muy tranquila».