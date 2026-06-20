Feijóo prolonga la interinidad de Pérez Llorca mientras pide un partido "unido" para las elecciones

Juanfran Pérez Llorca tendrá que esperar. El baño de masas que le ha ofrecido el PP de la provincia de Valencia en Sueca a Alberto Núñez Feijóo no ha acabado con la proclamación del actual president de la Generalitat como candidato para las próximas elecciones autonómicas. Se daba por hecho que no habría designaciones en el acto, pero toda la estructura autonómica presente, incluido el pleno del Consell al completo, ha contenido el aliento ante el discurso del líder nacional por si habría alguna pista, algún guiño interpretable. Pero poco que rascar.

"El 'president' está trabajando", "he visto unión, pasión, hambre de reponer la injusticia y todo el interés para volver a ganar las elecciones munciipales, autonómicas y generales", "me gusta lo que estoy viendo" o "tenemos el equipo" han sido las referencias más cercanas del líder del PP hacia Llorca, a quien apenas ha citado en dos ocasiones, una para referenciarle por una promesa sobre financiación autonómica y otra para destacar que está "trabajando" para acto seguido destacar el "excelente trabajo en alcaldías y diputaciones".

Antes de empezar el acto un alto cargo del Ejecutivo autonómico presente en la cita decía que el problema suele estar en las "expectativas". Prácticamente cualquiera con algún tipo de apellido con responsabilidades orgánicas o institucionales en la formación ha acudido al almuerzo (con más de un millar de personas en la sala) convocado por Vicent Mompó y al que esta semana se ha sumado Feijóo. Su presencia, tras un carrusel de visitas de Génova por tierras valencianas, supone la primera convocatoria conjunta con Llorca, de ahí las posibles interpretaciones.

Sin embargo, por mucho que nada más comenzar haya expresado un "me gusta lo que estoy viendo" y haya reivindicado un partido que es "una familia, unido y movilizado", esto no ha acabado en grandes loas al actual jefe del Consell, sobre el que ha pasado de puntillas respecto a su gestión. Así, y pese a aparecer como principal favorito para ser el cabeza de cartel en 2027 (o cuando sean las autonómicas), Feijóo ha eludido cualquier gesto extra que pudiera interpretarse como un espaldarazo.

Esa falta de confirmación, o de guiños que pudieran abrir la puerta a entrever una designación indirecta, llega tras una semana en la que Génova (a través de Miguel Tellado) sí ha ratificado verbalmente como aspirante a repetir al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y tras evidenciar el apoyo a María José Catalá en València con calor del propio Tellado y del portavoz Borja Sémper. No ha habido algo similar en Sueca, donde Feijóo ha evitado despejar cualquier duda en torno a la candidatura de Llorca tras siete meses en el Palau.

Las referencias, eso sí, han sobrevolado provocando alguna que otra contención de aliento en la sala repleta con más de un millar de cargos y militantes. "A veces en el gobierno te apoltronas y te relajas y eso es un error", ha dicho en un momento Feijóo. "Nos estamos preparando para las próximas elecciones", ha señalado en otro. "Veo las mismas ganas de ganar que cuando estábamos en la oposición", ha añadido. O hasta un "tenemos equipo" para ganar los comicios, pero sin ratificar al entrenador.

Exhibición de gestión

Pero si el discurso de Feijóo ha sido analizado con lupa por parte de los presentes, especialmente cuanto más alto fuera su escalafón, también había muchas miradas en qué indirectas (o directas) pudieran dar (y darse) Mompó y Llorca. Su punto de conexión ha sido coincidir en trasladar su apoyo ante la necesidad de una victoria del gallego en las generales para beneficio de la Comunitat Valenciana, aunque mientras que el primero ha destacado tanto su papel orgánico como institucional, el segundo se ha centrado en exhibir méritos de gestión.

Así, si cuando tomó las riendas del Consell, en Génova le pidieron a Llorca trabajo de gobierno para decidir sobre su futuro, el president ha lucido esa gestión citando especialmente la educación con subida de sueldo del profesorado o el plan de climatización y ha destacado las mejoras en sanidad, en dependencia o en fiscalidad. "Explicad dónde estábamos cuando empezamos a gobernar, qué hemos conseguido y qué estamos consiguiendo", le ha pedido Llorca al público para reivindicar gestión. "Hemos conseguido muchas cosas, no podemos volver al pasado", ha reiterado.

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Por su parte, Mompó ha defendido los "esfuerzos sin precedentes" de la Diputación de Valencia tras la dana y ha recordado que es la "institución mejor valorada". También ha tirado de éxitos orgánicos y ha presumido, con el valor que da una sala llena organizada por su equipo, de los 1.100 militantes nuevos en la provincia. "Estamos aquí, activos, unidos y preparados, aquí está la fuerza del PP", ha añadido. Tanta reivindicación en medio de cierta marejada interna ante la que el propio presidente de la diputación ha sentenciado: "No me importa que mañana digan que Mompó saca músculo delante de Pérez Llorca y Feijóo". Pero lo ha logrado.